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ZALAŽU SE ZA HULIGANE

Ajaxovi fanovi u Nizozemskoj se zalažu za pritvorene huligane u Hrvatskoj: Sloboda za sve...

Piše 24sata,
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Ajaxovi fanovi u Nizozemskoj se zalažu za pritvorene huligane u Hrvatskoj: Sloboda za sve...
Foto: Ultras spirit/Facebook
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Ajaxovi navijači u Groningenu digli su transparent 'Sloboda za sve' i stali uz svoje huligane koji su završili u splitskom zatvoru nakon sukoba s Torcidom uoči europskog dvoboja

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Skandalozni korteo Torcide uoči utakmice s Ajaxom, tijekom kojeg su se mogli čuti antisemitski povici te veličanje nacizma i ustaštva, izazvao je oštre reakcije i daleko izvan hrvatskih granica. Dok je Hajduk na travnjaku ispisivao jednu od svojih najljepših europskih priča posljednjih godina, snimke iz splitskih ulica širile su se svijetom i izazivale zgražanje. Sve su pripadnici Torcide pogoršali bakljadom i topovskim udarima na Poljudu zbog kojih je i susret bio prekinut.

Pojedini navijači Ajaxa završili su u splitskom pritvoru nakon sukoba s Torcidom. Zbog toga su fanovi Ajaxa na gostujućem susretu nizozemskog prvenstva protiv Groningena poslali poruku svojim kolegama navijačima koji se nalaze u splitskom pritvoru.

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- Navijači Ajaxa na gostujućem sektoru u Groningenu danas su istaknuli jedan transparent s natpisom - SLOBODA ZA SVE, bez zastava navijačkih skupina. Ovom porukom iskazuju solidarnost s navijačima koji su i dalje u pritvoru u Hrvatskoj!

Torcida je u nedjelju na Poljudu i susretu Hajduka protiv Varaždina razvila poruku: "Sloboda navijačima". Slično su napravili i navijači nizozemskog velikana te pružili podršku kolegama pritvorenim u Hrvatskoj.

Foto: Veljko Martinović/Dalmatinski portal

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