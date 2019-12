Ajme luksuza: Modrić kupio raskošnu vilu za 12 milijuna €

Luka Modrić (34), vezni igrač Hrvatske i Real Madrida, kupio je luksuznu vilu vrijednu oko 12 milijuna eura u urbanističkom naselju La Moraleja sjeverno od Madrida, gdje žive nogometaši 'Kraljevskog kluba' ali i druge poznate osobe.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

U tom istom naselju je Modrić prije pet godina kupio kuću za 2,3 milijuna eura, no sada se odlučio preseliti u raskošnije zdanje, što bi mogao biti znak da namjerava ostati u Madridu i kada mu istekne ugovor s Realom za godinu i pol dana.

Ondje će živjeti s tri godine starijom suprugom Vanjom i troje djece. Na raspolaganju će im biti zemljište od 10.000 metara kvadratnih, a kuća s okućnicom će se prostirati na površini od 2.700 metara. Cijena iznosi oko 12 milijuna eura, izvijestio je portal za financije Informalia.

Foto: Imobiliaria Promora

Modrićevi će imati devet soba s devet kupaonica, te još četiri dodatne sobe s kupaonicama za poslugu, podatak je agencije za nekretnine Promora preko koje je kupljena kuća.

Od ulaza hodnik vodi u dnevni boravak, blagavaonicu i salu gdje će osvajač Zlatne lopte, nagrade za najboljeg nogometaša svijeta u 2018. godini, moći provoditi vrijeme s prijateljima i djecom. U tom prizemlju se nalazi šest soba, ogromna kuhinja i prostorija za pranje rublja.

Na katu se pak nalaze sobe za goste i ured s pogledom na vrt.

U potkrovlju je skriveno kino posljednje generacije sa sjedalicama za 18 osoba, a također i sala za priredbe. Ondje je smješteno i dječje igralište od 80 metara kvadratnih s raznim sadržajem i televizorom.

Elitnom sportašu neće nedostajati prostorije za vježbanje. Modrić će, naime, na raspolaganju imati potpuno opremljenu teretanu te prostor za masaže, a također i garažu za 10 automobila.

Jedan od najljepših dijelova kuće je vrt s bazenom te terenom za igranje padela, sporta sličnog tenisu a popularnog u Španjolskoj.

Modrićevi su kuću kupili preko tamošnje tvrtke za trgovinu nekretninama Promora koja je prva otvorila ured u tom urbanističkom naselju La Moraleja godine 1975. Kasnije su mnogi igrači Real Madrida krenuli unajmljivati i kupovati kuće ondje.

La Moraleja se nalazi u predgrađu Alcobendas, udaljenom 15 kilometara od Madrida.

Modrić s Real Madridom ima ugovor do idućeg ljeta no klupski čelnici su ranije rekli da će mu zbog osvajanja Zlatne lopte ugovor biti produžen za godinu dana, do ljeta 2021. godine. Modrić je najstariji igrač u svlačionici trinaeserostrukog prvaka Europe te je više puta poručio da želi ostati što duže te se umiroviti ondje. Rekao je i da ne zna čime će se baviti kada okonča igračku karijeru.

Kada je 2012. godine došao iz londonskog Tottenhama u Madrid, unajmio je kuću u tom istom naselju. Kuću, za koju je bio plaćao najam, kupio je tri godine kasnije, u proljeće 2015.

Foto: Imobiliaria Promora

U njoj je nekada živio napadač Francuske i Real Madrida Nicolas Anelka, a prvi susjed mu je bio Crnogorac Predrag Mijatović, također bivši napadač Reala. Modrić se tada na kupnju kuće bio odlučio jer je imao ugovor s klubom do ljeta 2018. godine.

I tada je u pri kupnji posredovala tvrtka Promora. Ta prijašnja Modrićeva kuća imala je 700 metara kvadratnih i zemljište od 3.000 metara kvadratnih. Cijena je tada iznosila oko 2,3 milijuna eura, podatak je španjolske stranice za prodaju nekretnina Idealista.

Modrić i supruga su tada u vlastitoj kući obilježili petogodišnjicu braka, čime se igrač bio pohvalio na svom instagram profilu, aplikaciji za dijeljenje fotografija.

Kuća se nalazila u mirnoj ulici, u četvrti izoliranoj od „običnih ljudi“. Ondje su živjeli i njegovi suigrači Javier „Chicharito“ Hernández, Marcelo,Karim Benzema i Raphaele Varane koji automobilima odlaze na treninge u obližnji klupski kamp Valdebebas. Vožnja do njega traje svega petnaestak minuta.

U naselju La Moraleja, poznatom po luksuznim vilama, žive ili su živjele i druge poznate osobe u Španjolskoj, poput televizijske voditeljice Ane Obregon, nekadašnje partnerice Davora Šukera, nogometaša Davida Beckhama, pjevačice Isabel Pantoje i drugih.

Sredinom prošlog stoljeća to je bilo imanje u vlasništvu jednog plemića gdje je u lov odlazio španjolski diktator Francisco Franco. Plemić je kasnije prodao imanje tvrtki za trgovinu nekretninama NIESA koja je ondje napravila urbanističko naselje za bogate.

Modrićev susjed u La Moraleji je Sergio Ramos, kapetan Real Madrida i Španjolske, s kojim je u odličnom odnosu. Nakon što je Ramos kupio pomodnu statuu mrava koju je proizveo londonski umjetnik ili tvrtke pod nazivom Ishiwut, i Modrić je prošli mjesec odlučio kupiti 'mrava' koji košta 5.000 eura. Ishiwut je na Instagramu objavio fotografiju na kojoj 34-godišnji Modrić pozira u svojoj kući uz veliku brončanu statuu mrava. Statuu će sada moći izložiti u novoj raskošnoj kući.

Modrić u petak navečer nije bio dostupan za komentar.