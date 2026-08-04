'AJME MENI, NIJE MI DOBRO' Pogledajte feštu dinamovaca i Boysa u veličanstvenoj večeri

DINAMO - KAUNO ŽALGIRIS 5-0 Nakon susreta 'modri' su sa svojim navijačima proslavili pobjedu u 3. pretkolu Lige prvaka
Nogometaši Dinama s uvjerljivih 5-0 pobijedili su Kauno Žalgiris s 5-0 (2-0) i stekli ogromnu prednost pred uzvrat.
Pogotke su za Dinamo postigli Miha Zajc (32), Scott McKenna (33), Mateo Lisica (51), Luka Stojković (76) i Lukas Kačavenda (90+4). Uzvrat je za sedam dana u Litvi. Nakon susreta, pobjedu su proslavili sa svojim navijačima.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Nogometaši Dinama s uvjerljivih 5-0 pobijedili su Kauno Žalgiris s 5-0 (2-0) i stekli ogromnu prednost pred uzvrat.
Pogotke su za Dinamo postigli Miha Zajc (32), Scott McKenna (33), Mateo Lisica (51), Luka Stojković (76) i Lukas Kačavenda (90+4). Uzvrat je za sedam dana u Litvi. Nakon susreta, pobjedu su proslavili sa svojim navijačima. |
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Nogometaši Dinama s uvjerljivih 5-0 pobijedili su Kauno Žalgiris s 5-0 (2-0) i stekli ogromnu prednost pred uzvrat.
Pogotke su za Dinamo postigli Miha Zajc (32), Scott McKenna (33), Mateo Lisica (51), Luka Stojković (76) i Lukas Kačavenda (90+4). Uzvrat je za sedam dana u Litvi. Nakon susreta, pobjedu su proslavili sa svojim navijačima.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Stali su ispred sjeverne tribine i sa Bad Blue Boysima pjevali: 'Ajme meni nije mi dobro, zabili smo pet komada'. Svima je u Maksimiru bilo jako, jako dobro s obzirom na visoko slavlje.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL