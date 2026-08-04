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ZABILI SU PET KOMADA

'AJME MENI, NIJE MI DOBRO' Pogledajte feštu dinamovaca i Boysa u veličanstvenoj večeri

DINAMO - KAUNO ŽALGIRIS 5-0 Nakon susreta 'modri' su sa svojim navijačima proslavili pobjedu u 3. pretkolu Lige prvaka
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Zagreb: GNK Dinamo i FK Kauno Žalgiris u prvoj utakmici 3. pretkola UEFA Lige prvaka
Nogometaši Dinama s uvjerljivih 5-0 pobijedili su Kauno Žalgiris s 5-0 (2-0) i stekli ogromnu prednost pred uzvrat. Pogotke su za Dinamo postigli Miha Zajc (32), Scott McKenna (33), Mateo Lisica (51), Luka Stojković (76) i Lukas Kačavenda (90+4). Uzvrat je za sedam dana u Litvi. Nakon susreta, pobjedu su proslavili sa svojim navijačima. | Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Nogometaši Dinama s uvjerljivih 5-0 pobijedili su Kauno Žalgiris s 5-0 (2-0) i stekli ogromnu prednost pred uzvrat. Pogotke su za Dinamo postigli Miha Zajc (32), Scott McKenna (33), Mateo Lisica (51), Luka Stojković (76) i Lukas Kačavenda (90+4). Uzvrat je za sedam dana u Litvi. Nakon susreta, pobjedu su proslavili sa svojim navijačima. | Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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