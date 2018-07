Hrvatska osvojila broncu nakon 8 godina na EP-u, pali Talijani

FATOVIĆ IGRA

Uz Ivicu Tucka, crveni karton u utakmici sa Srbijom dobio je i Loren Fatović. On je isključen nakon duela s Milošem Ćukom, no bio je to crveni karton s pravom zamjene, tako da će Fatović konkurirati za dvoboj s Italijom.

Fatović je u trenutku nervoze šakom udario Filipa Filipovića, no srećom, suci to nisu vidjeli pa naš vaterpolist za to nije sankcioniran.