AJMO, ILIJA! Kovtun favorit za prvu svjetsku medalju za Lijepu Našu. Evo kad i gdje je prijenos

Hrvatski gimnastički reprezentativac i aktualni europski prvak na ručama Ilija Kovtun (23) u nedjelju od 15.50 (HTV2) nastupa u finalu Svjetskog prvenstva u Rotterdamu, a u borbu za medalje ulazi s drugom najboljom ocjenom kvalifikacija, 14,900 bodova.

Aktualni europski prvak na ovoj spravi borit će se za prvu svjetsku medalju pod hrvatskom zastavom, a bolji od njega u kvalifikacijama je bio samo kineski gimnastičar Zou Jingyuan, olimpijski pobjednik na ručama, koji je osvojio 15,466 bodova. Hrvatski reprezentativac tako u nedjeljnu borbu za odličja ulazi kao jedan od glavnih kandidata za medalju.

Da je spreman za borbu s najboljima, Kovtun je potvrdio i u četvrtak u finalu višeboja, koje je završio na 11. mjestu s ukupno 80,264 boda. Unatoč padu na konju s hvataljkama na početku natjecanja, na ručama je ostvario odličnih 14,700 bodova, drugi rezultat finala. Istu ocjenu dobio je i novi svjetski prvak u višeboju, Japanac Daiki Hashimoto, koji je prednost ostvario zahvaljujući boljoj ocjeni izvedbe.

Foto: Piroschka Van De Wouw

Kovtun je u Rotterdam stigao nakon povijesnog uspjeha na ovogodišnjem Europskom prvenstvu u Zagrebu, gdje je u prvom velikom natjecanju pod hrvatskom zastavom osvojio dva zlata, u višeboju i na ručama. U kolekciji medalja ima i olimpijsko srebro na ručama iz Pariza 2024., a sada će pokušati osvojiti i prvo svjetsko odličje za Hrvatsku.

- Prošle su kvalifikacije i finale višeboja. Nažalost, finale višeboja nismo uspjeli odraditi onako dobro kako možemo, ali dobro, to je život. Pogledat ćemo što smo loše odradili i pokušati to ispraviti pa se nadam da će sutra biti bolje. Pripremamo se za drugo finale, ono na ručama, i nadam se da će nastup biti bolji nego u višeboju. Imamo još jedan dan za pripremu, a pripremamo se i fizički i psihički. Nadam se da će sve biti dobro - kazao je Kovtun uoči finala.