Ajmo, izbornici! Izvucite nam najbolju skupinu za Euro 2020.

Kvalifikacije za Europsko prvenstvo 2020. su gotove, a među putnicima za novu europsku smotru je i Hrvatska. Tko će na koga, gdje ćemo igrati, koga izbjeći, pitanja su koja se roje u glavama mnogih izbornika reprezentacija. Nagađati ćemo sve do 30. studenog kada je izvlačenje u Bukureštu, a onda će nam sve biti jasnije.

Ovogodišnje kvalifikacije za Euro su bile posebne po mnogočemu, ali su nas i zbunile brojne računice. Na koji način se postaje nositeljem, otkud toliko reprezentacija sad igra play-off itd. No mi ćemo se okrenuti statusima nositelja, tu je otprilike više-manje sve jasno i jednostavno, a to je da su se statusi nositelja dijelili po broju bodova. Hrvatska je u svojoj grupi osvojila prvo mjesto sa 17 bodova i to nam je donijelo mjesto u drugoj jakosnoj skupini.

U toj skupini su još Francuska, Švicarska, Poljska, Nizozemska, Rusija i jasno je da te reprezentacije ne možemo izvući u grupnoj fazi Europskog prvenstva. Ali koga možemo?

Prva jakosna skupina

Dakle, prva jakosna skupina je, logično, najjača skupina. U toj skupini se nalaze reprezentacije koje su na skoro svim natjecanjima favoriti za osvajanje, a Hrvatska može na: Italiju, Englesku, Njemačku i Španjolsku. U toj skupini su još Ukrajina i Belgija, ali ne možemo na njih.

Italija je kvalifikacije završila bez poraza i Roberto Mancini je opet "azzurima" vratio taj stari sjaj koji ih je krasio godinama unazad. Mancini je uveo neke nove igrače i svježe snage. Iako od njih nismo nikada izgubili, Talijani su reprezentacija koju baš nikad ne želite u svojoj skupini.

S Njemačkom smo posljednji put igrali 2008. na Euru, ali oni su od tada konstantni na svim natjecanjima, no u posljednjih godina su doživjeli smjenu generacije i pad, no to je reprezentacija koje može pobijediti baš svakoga.

Tu su još i Španjolska te Engleska koje smo pobjeđivali u posljednjih godinu dana. I ako baš moramo birati, opet bismo se potukli s njima za bodove jer smo pokazali da možemo. Ali treba priznati da su Englezi baš napredovali u posljednjih godinu dana i izgledaju zastrašujuće.

Izbor je zaista težak, ali nijedna reprezentacija nije nepobjediva.

Treća jakosna skupina

Što se tiče treće jakosne skupine, možemo ići na Portugal, Tursku, Austriju, Švedsku i Češku, a ne možemo na Dance koji moraju k Rusima i Belgijcima. Kada malo bolje pogledamo, reći ćemo samo - uf! Naravno, Portugalce nikako ne bismo htjeli vidjeti u svojoj skupini. Branitelji su naslova, a i sami znamo koliko nas je pogodio poraz u osmini finala Eura 2016. Čak su i jači nego prethodnih godina i sigurno je da mogu jako daleko dogurati, a to bi moglo biti i posljednje reprezentativno natjecanje za Cristiana Ronalda.

Tu su još i Turci s kojima smo igrali na Euru 2016. i u zadnjim kvalifikacijama za SP, Austrija te Švedska i Češka. Nitko od njih nije baš lagan zalogaj, ali imamo veću kvalitetu od većine tih reprezentacija.

Četvrta jakosna skupina

Četvrta jakosna skupina nije još u potpunosti definirana jer nekoliko reprezentacija svoj plasman mora izboriti preko play-offa koji se igra u ožujku. Debitant Finska i Wales su zasad jedini sigurni, a između njih bismo sigurno rado izbjegli Velšane koji su nas namučili u kvalifikacijama za Euro ili, pak, Srbiju plasira li se kroz play-off. Ne toliko zbog sportskog dijela - jer Hrvatska je neosporno kvalitetnija - koliko zbog sigurnosnih izazova.

Ostale putnike na Euro ćemo saznati nakon doigravanja, a to će biti iz ovih susreta: pobjednik play-offa Lige A (Island / Bugarska/Izrael/Mađarska/Rumunjska), pobjednik play-offa Lige B (Bosna i Hercegovina - Sjeverna Irska vs Slovačka - Irska), pobjednik play-offa Lige C (Škotska - Bugarska/Izrael/Mađarska/Rumunjska vs Norveška - Srbija) i pobjednik play-offa Lige D (Gruzija - Bjelorusija vs Sjeverna Makedonija - Kosovo). Tko će na koga u Ligi A i tko će na Škote u Ligi C doznat ćemo u petak nakon ždrijeba u Nyonu.

Foto: Antonio Bronic

Dakle, zasad je teško išta prognozirati, ali možemo lako zaključiti da smo puno kvalitetniji od većine reprezentacija koje će zaigrati u doigravanju.

Kada biste mogli na trenutak biti izbornik, tko bi po vama bili najlakši protivnici za Hrvatsku iz pojedinih jakosnih skupina?

Po nama, najlakša skupina za nas bi bila: Njemačka, Austrija i Kosovo, a najteža: Engleska, Portugal i Srbija.