Ajmo, Lino, po zlato, jedino koje još nedostaje 'kaubojima'

Točno deset godina nakon što je osvojio posljednju medalju na klupi hrvatske rukometne reprezentacije, Lino Červar vraća se u Austriju. Hrvatska će igrati prvi krug na Europskom prvenstvu, a tamo su “kauboji” 2010. godine osvojili srebro. U finalu su u Beču izgubili od Francuske.

Sad se Lino vraća na mjesto gdje je s Hrvatskom 2010. činio čuda, u Austriju.

- Za mene će 2020. godina biti iznimno važna. Prvo nas čeka Europsko prvenstvo, zatim kvalifikacije za Olimpijske igre, a onda, nadam se, i Olimpijske igre u Tokiju - rekao je Červar.

Hrvatski izbornik bio je od 2002. do 2010. godine. Osvojio je svjetski naslov 2003. godine u Portugalu, a olimpijsko zlato 2004. godine u Ateni. Nedostaje mu još samo europsko zlato, koje će pokušati osvojiti na Euru 2020. godine.

S Hrvatskom je na europskim prvenstvima, svjetskim prvenstvima i Olimpijskim igrama ukupno osvojio šest medalja. Sve to u prvome mandatu, drugi mu je mandat na klupi Hrvatske počeo 2017. godine.

Lino se može pohvaliti s dva zlata i četiri srebra, dva s europskih i dva sa svjetskih prvenstava. Bez ikakve je sumnje najuspješniji hrvatski rukometni izbornik u povijesti.

Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Trenersku je karijeru započeo 1974. godine, vodio je Triko iz Novigrada, od 1994. do 2000. godine bio je izbornik Italije. Ušao je u politiku 2008. godine, bio je saborski zastupnik HDZ-a.

Linina supruga Klaudija je posljednjih godinu i pol dana jako bolesna, a ona je Červaru bila najveća podrška u bogatoj karijeri.

- -Moja supruga je žena koja ne drži tri, nego četiri zida u kući. I veliki je radnik! Da su moji igrači vrijedni kao ona, da u teškim trenucima imaju takvu volju ići naprijed, imali bismo strašnu reprezentaciju. Ne želim joj se dodvoravati kad ovo govorim, nema za to potrebe nakon 40 godina braka, ali da nije bilo nje, ne bi bilo ni mojih uspjeha - rekao je rukometni mag, koji se sa suprugom upoznao na jednom plesu.

- Joj, zabranila mi je da pričam te naše telenovele, ali ‘ajde... U to vrijeme je život bio drukčiji, važniji dani su se obilježavali plesovima. I mi mladi dečki tu idemo hvatati cure. No te večeri je ona ulovila mene. Prvo su mi rekli da me gleda, a kad je prolazila pokraj mene, pozvala me na ples - otkrio nam je Lino u svojoj životnoj priči 2018. godine i dodao:

- Zamisli, da cura zove na ples! Iskreno, nije mi se to baš svidjelo, čak sam se i raspitivao poslije tko je i odakle ta cura koja je toliko slobodna da dečka zove na ples. A kad sam saznao tko je, umalo sam pregrizao jezik. Prerano sam postavio dijagnozu, vrlo brzo sam shvatio da je Klaudija sigurno prava osoba za mene.

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

U životu, priznaje, ima dvije velike svetinje.

- Obitelj i rukomet. Za ništa drugo ne znam. Čitao sam da je redatelj Rajko Grlić jednom rekao: ‘Čovjek treba opravdati svoje postojanje i na kraju puta ostaviti jedan svoj kamenčić. Ne velik, ali dovoljno da se zna da si bio ovdje’. Valjda će i moja djeca jednog dana ponosno reći: ‘Evo, tu je bio naš tata’ - kaže Červar.

Lino kaže da stalno radi. Doista, čovjek je to i trener koji stalno radi. Jednom nam je prilikom otkrio kako u svojem zagrebačkom domu ima rukometni studio.

U njemu se gledaju snimke i analiziraju protivnici. Doslovno je posljednjih 20-ak godina 24 sata na dan bio posvećen rukometu. Majstor svog zanata. Nadamo se kako će majstor svog zanata na Euru 2020. vratiti Hrvatsku na postolje.