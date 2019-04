Dinamo po polufinale LP, Hrvat Žiger branit će gol Chelseaja...

NAJAVA

Bilo bi poželjno da nas podcijene. Realno, nismo mi njima niti Barcelona niti Ajax, a oni su nama - Chelsea. Top razina, kaže Igor Jovićević, trener juniorske momčadi Dinama koju u srijedu (16 sati) u Londonu očekuje četvrtfinale Lige prvaka mladih.

Zagrepčani gostuju kod Chelseaja, modre nade još su u ponedjeljak odletjele za London puni optimizma...

- Chelsea je dvaput osvajao juniorsku Ligu prvaka, lani igrao finale, a najuspješnija su momčad ovog natjecanja. To su činjenice od kojih ne smijemo pobjeći, sigurno su iskustvo i pedigre na njihovoj strani. Za nas će ovo biti posebno iskustvo, pravi doživljaj, a naše neiskustvo želimo nadomjestiti htijenjem, voljnim momentom, individualnom kvalitetom, vicom u igri, te karakterom koji nas je i doveo do ove razine natjecanja.

Trener mladih modrih klinaca stoji čvrsto na zemlji.

- Ponavljam, mi u taj dvoboj ulazimo ponizno, pristup i karakter su nam najbitnije. Zasluženo smo došli u ovu fazu, a sada se borimo za polufinale Lige prvaka. To je velika stvar za nas, za Dinamo, za imidž kluba...

Igor Jovićević ipak fokus ove generacije stavlja na domaće prvenstvo.

- Gledajte, mi smo kroz juniorsku Ligu prvaka napravili velike stvari, ali prioritet nam mora biti nacionalno prvenstvo. Prošle godine do juniorskog naslova s Dinamom je stigao Tomislav Rukavina, a to nam je i dalo mogućnost da igramo na ovoj europskoj sceni. I toga moramo biti svjesni, bez domaćeg naslova ne bi bilo ni Chelseaja, niti borbe za polufinale. To nam je prioritet, ali ćemo u ovaj dvoboj ući pametno, želimo pobjedu.

Ove ste sezone već osjetili Engleze, pobjeđivali ih u juniorskoj Ligi prvaka (Liverpool), ali i Premier League International cupu (West Ham, Tottenham).

- Da, ali Chelsea igra drugačije. Oni će, ako nas ne iznenade, zaigrati u 3-5-2 sustavu, sve su utakmice igrali u tom sustavu. Bekovi im igraju visoko, praktički su krila, bit će to za nas zahtjevna utakmica. A i priprema za ovaj dvoboj, u odnosu na utakmice s Liverpoolom i moskovskim Lokomotivom, nam je specifična. Velik broj igrača bio je po raznim reprezentacijama, nismo mogli skupa trenirati, evo tek sam na dan puta (ponedjeljak) okupio momčad.

Kakav je taj Chelsea?

- Odličan, ima reprezentativce Engleske, Škotske, Nizozemske..., a vodi ih Joe Edwards, jedan od najboljih mladih trenera Engleske. To će i za mene biti zahtjevno, ove utakmice shvaćam kolektivno, ali i kao osobnu priliku za dokazivanje. Mi želimo biti pametni, sigurno da protiv Chelseaja ne možemo igrati visoki presing 90 minuta. Ali dobri smo i mi, znamo da možemo do pobjede. Volio bih da nas podcijene, no vidjet ćemo - završio je Jovićević.