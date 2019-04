Adeus, Ronaldo! CR na odlasku iz Dubrovnika izgrlio djelatnike

Odmor je stigao kraju! Cristiano Ronaldo i njegova djevojka napustili su Dubrovnik i Hrvatsku nakon nekoliko dana odmora, a oproštaj je prošao u emotivnom ozračju. Portugalac se pozdravio srdačno s djelatnicima Vile Šeherezada gdje je spavao svih ovih dana, a tamo noćenje dođe 7 tisuća eura.

Njegova Georgina pokazala je dekolte i svoju božanstvenu figuru, no nije bila toliko vesela i pristupačna prema djelatnicima hotela kao njezin dragi. Cristiano se zahvalio svim ljudima koji su mu omogućili da uživa na odmoru, a oni su se dobrano potrudili jer je bilo kakvi pristup svim medijima bio zabranjen.

Cristiano je objavio i sliku nedugo nakon odlaska, no nije označio gdje se nalazi, ali može se pretpostaviti da je na jednoj od elitnih plaža u jednom od najljepših gradova na svijetu. To je nevjerojatna promocija za Hrvatsku obzirom da Portugalca na Instagramu prati 162 milijuna ljudi, a slika je u samo dva sata skupila dva milijuna lajkova.

Foto: Instagram

Cristiano Ronaldo u Dubrovnik je stigao u nedjelju u društvu djevojke Georgine privatnim zrakoplovom. Par je uživao u uskršnjem ručku na otoku Lopudu u konobi "Dubrovnik" te su na lopudskoj rivi objedovali u tišini.

Ronaldo i Georgina su nakon ručka i šetnje otišli odmoriti, a navečer su se zaputili u poznati dubrovački restoran "360", smješten unutar gradskih zidina. Gradske vlasti omogućile su mu nešto što nije bilo dozvoljeno ni mnogo većim facama od njega, kombi ga je ostavio odmah na ulasku u gradske zidine.

Ne tako davno najmoćnija žena svijeta Angela Merkel propješačila je od Ploča do Kneževa dvora, a prije nje jednako tako i američki potpredsjednik Dick Cheney te među brojnima moćnicima svijeta i engleski princ Charles. Nogometaša i njegovu djevojku u crnom kombiju zatamnjenih stakala dovezli su do samih vrata restorana unutar gradskih zidina.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Samo specijaliteti

Jeo je u restoranu Dubrovnik na Lopudu, gdje je glavni kuhar Paulo Pavlović, u restoranu 360, gdje šefuje Marijo Curić i u Villi Šeherezada u kojoj su on i Georgina odsjeli. Noćenje je tamo 7000 eura. Nijedan restoran nije htio, zbog ugovora o tajnosti, ništa komentirati. Posljednja tri dana uživa najviše u morskim plodovima. Od kovača i zubaca sa šafranom do jastoga, rižota od škampi i kozica...

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Dobro je poznato da nogometaš izrazito pazi na prehranu, a neke od njegovih omiljenih riba su brancin i bakalar. Kako je službeni kuhar portugalske reprezentacije, chef Lavrador, rekao:

- On ne može zamisliti da na tanjuru nema zdravu hranu. Zna da je doručak najvažniji obrok i nikad ga ne preskače. Ne pije alkohol i ne jede slatko. Ono što mu je najdraže je bakalar. Osim dana kad jutro započinje zdravim voćnim shakeom, Ronaldo za doručak jede kroasane sa šunkom i sirom, tost s avokadom, velike količine voća, zdravog cijeđenog soka i kave. To ga drži sitim do ručka.

Zadnji put se nije dobro proveo

Ne razumijem to. Tužan sam jer suci ne štite tehničare, rekao je nezadovoljni Cristiano Ronaldo nakon utakmice Dinama i Real Madrida 2011. u Ligi prvaka te kamermanima nervozno pokazivao krvavi gležanj. Portugalac je tada prvi put posjetio Hrvatsku, no taj mu posjet baš i nije ostao u lijepom sjećanju.

Njegov 'domaćin' tada je bio Jerko Leko koji ga je poput vjerne sjenke pratio cijelu utakmicu, nije mu dao disati, a i ostavio mu pokoju upsomenu na gležnju. Portugalac je bio ljut kao ris, na svaku sučevu odluku je gestikulirao i vikao smatravši da je Leko preoštar prema njemu. Madriđani su ipak tadap obijedili 1-0, a jedini gol zabio je Angel Di Maria...

Prepuni Maksimir također je imao veliku ulogu u Ronaldovoj indisponiranosti. Skandirali su mu 'Messi, Messi' na što je današnji napadač Juventusa nervozno širio ruke.

Dovezao ga skupi model aviona

Portugalac je došao privatnim avionom, i to jednim od skupljih modela. Model njegovog aviona je Gulfstream G200 Galaxy (EC-KBC), a cijene tog modela vrte se u milijunima i milijunima dolara. Tim avionom nerijetko se na Instagramu pohvali i njegova djevojka Georgina.