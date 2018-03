'Ajmo, ruke na pregled: Osijek će gledateljima skenirati vene?

Mađarska tvrtka BioSec koja se bavi biometrijskim sustavima provjere objavila je u ponedjeljak kako je potpisala ugovor s NK Osijekom o uvođenju sustava Stadium Guard na stadion Gradski vrt.

NK Osijek in Croatia and #BioSec signed contract to deploy #StadiumGuard in the home arena of the club. Besides the new system, the complete security concept for mass admission of the stadium was replanned and the local infrastructure will be reconstructed.