Ajmo, Stipe, vrati pojas! UFC potvrdio: Miočić vs. Cormier

Stipe Miočić protiv Daniela Cormiera.

Ono o čemu se posljednjih dana pričalo sad je dobilo etiketu 'službeno'. Jer borbu je potvrdio UFC!

Trump: Stipe je izgubio? Kako to?

Amerikanac hrvatskih korijena pokušat će vratiti pojas protiv Cormiera koji mu je taj isti pojas uzeo u srpnju prošle godine, spektakularnim nokautom što je bila senzacija.

Miočić i Cormier borit će se 17. kolovoza ove godine u Anaheimu na UFC 241 eventu i to će biti šansa da hrvatski gladijator dokaže da je nepravedno bio na čekanju.

Jer nakon tog poraza koji je uzdrmao MMA svijet, nakon kojeg je Dana White rekao da ga je čak i američki predsjednik Donald Trump zvao i raspitivao se kako to da je Stipe izgubio, počelo je standardno UFC-ovo izbjegavanje Miočića.

Nije to ništa novo, Stipe je Amerikancima marketinški nezanimljiv pa su počeli dogovori o borbi Cormiera i Brocka Lesnara, bilo je glasina i o mogućem meču Cormiera i Jonesa, a Stipe? Čovjek koji je triput obranio UFC pojas u teškoj kategoriji, jedini na svijetu koji je to uspio, čovjek koji je 785 dana bio najopakiji tip na planeti čekao je negdje u prikrajku.

Umjesto da odmah dobije šansu za revanš, čekao je, čekao i konačno dočekao.

Nema to veze s Danielom Cormierom, on se pokazao kao pravi sportaš, odmah je rekao da će Stipe dobiti šansu, ali da nije to na njemu. Cormier je tom pobjedom postao jedini koji je istovremeno držao pojas poluteške i teške kategorije.

- Vratit ću ono što mi pripada - rekao je Stipe, kad su počele glasine da se sprema revanš.

Bio je kratak i jasan, nadamo se da će takav biti i u kolovozu i da će vratiti pojas koji je obranio najviše puta zaredom u povijesti UFC-a.

Kladionice: Cormier je favorit

Za razliku od njihovog prvog meča kad je Stipe bio veliki favorit, kladionice su sad na strani Daniela Cormiera.

Na pobjedu Amerikanca koeficijent se kreće od 1.40 do 1.55, dok su Stipi Miočiću kao izazivaču dodijeljeni koeficijenti u rasponu od 2.30 do 2.75.

Prošle godine koeficijent na Stipu je bio u 1.55, a na Cormiera između 2.55 i 2.60. Šokirao je Cormier tada MMA svijet nokautom u prvoj rundi, nakon što je Stipe neoprezno, sa spuštenim rukama, izašao iz klinča.

Nakon toga Cormier je obranio pojas protiv Derricka Lewisa, iako su svi očekivali da će Stipe prvi dobiti šansu. Čak je i Derrick bio iznenađen i priznao da je nije dorastao napadu na titulu. Cormier je to odradio bez većih problema.

Olimpijski hrvač, tatu su mu ubili kad je imao sedam

Daniel Cormier u MMA svijet ušao je tek nakon 30. godine i to zahvaljujući prijatelju King Mou Muhammedu Lawalu, koji je izgubio nokautom od Mirka Filipovića. Njegova baza je hrvanje što je izbrusio još u srednjoj školi.

Na Olimpijskim igrama 2004. godine bio je četvrti što mu je najveći uspjeh u hrvanju. Bio je i kapetan američke reprezentacije, ali morao ju je napustiti zbog velikih problema s bubrezima. Problema koji su došli kad je skidao kilograme. Završio je u bolnici i gotovo je preminuo. Cijeli život bio je borac, a djetinjstvo mu je obilježila tragedije.

Oca su mu ubili kad je imao sedam godina, a 2003. godine preminula mu je kći u prometnoj nesreći.

MMA debi imao je 2009. godine pod organizacijom Strikeforce u kojoj je postao prvak teške kategorije.

Pojas je osvojio protiv Josha Barnetta. U to vrijeme UFC je kupio Strikeforce pa je i Cormier postao dio UFC-a. Pobijedio je Roya Nelsona i bivšeg prvaka Franka Mira, bio je neporažen u teškoj kategoriji, ali više se nije htio boriti u toj kategoriji.

Zašto? U njoj je bio njegov veliki prijatelj Cain Velasquez pa se Cormier spustio u polutešku. Tamo su uslijedile nezaboravne borbe protiv Jona Jonesa, jednog od najboljih MMA boraca svih vremena. Cormier je doživio i prvi poraz, nakon pet rundi teškog rata u ringu. No Jones je zbog brojnih problema van ringa ostao bez pojasa.

Cormier je u svibnju 2015. godine napao pojas protiv Rumblea Johnsona. Pobijedio je i od tada ga nije ispuštao. U međuvremenu je odradio i revanš s Jonesom, izgubio je nokautom, ali je Jones pao na doping testu pa se borba vodi kao "no contest".

Držao je Cormier pojas u poluteškoj sve do prošle godine kad su mu ga uzeli, kako su rekli, zbog neaktivnosti. Cormier je prešao u tešku kategoriju, pobijedio je Miočića i obranio pojas protiv Lewisa, ali je zapostavio polutešku pa je u njoj ostao bez pojasa.

Sad čeka Miočića sa samo jednim porazom u karijeri, od Jona Jonesa kojeg mnogi smatraju ponajboljim u povijesti MMA-a...

Stipe - Hrvat iz Rtine sanja o borbi na Poljudu

Jede sarmu i ćevape, udara kao njegov djed boksač i ponosan je na hrvatske korijene. To je Stipe Miočić, američki vatrogasac hrvatskih korijena.

Stipin pokojni djed Šime Miočić rodio se u Rtini kraj Zadra, a u Ameriku je otišao početkom sedamdesetih godina. Imao je sina Bojana koji je odrastao u Rtini, da bi i on otišao put SAD-a. Tamo je upoznao Hrvaticu iz okolice Karlovca i oženio se s njom. Dobili su sina Stipu, danas prvaka UFC-a. Bojan se kasnije rastavio od žene i vratio se u Europu.

Stipe u svakoj prilici ponosno ističe svoje korijene. Na stopalu ima istetoviran povijesni hrvatski grb, a Amerikance je prisilio da njegovo prezime izgovaraju pravilno.

Na "Majosik" i "Steve", kako su ga zvali Amerikanci, nije se htio ni okrenuti.

- Kakav "Steve"? Ja sam Stipe - rekao im je.

Ponosan je Stipe i na Hajduk u koji se učlanio 2014. godine.

- Obožavam Hrvatsku. Nevjerojatno je to što sam Hrvat. Mi smo ratnici. Hrvati su radišni i čvrsti, ne možeš se s njima zafrkavati - rekao je nedavno Miočić.

Miočić je 2014. godine prvi put posjetio Hrvatsku.

- Drago mi je što sam tu, u domovini svoje obitelji. Zahvalan sam na ovoj divnoj domovini i na tome što sam porijeklom Hrvat. Ljudi, super ste! Hvala vam na potpori - rekao je tada Stipe, kojem su borilački sportovi u genima.

Baka je "kriva" za sarmu

- Obožavam jesti, kao i svi drugi borci, ali najdraži su mi specijaliteti s ovih prostora. Jedem ih baš sve - ćevape, sarmu, bilo što. Jednom prilikom odnio sam bakinu sarmu na trening. Nakon što su je probali svi borci, kad me vide, pitaju 'Kad će opet sarma?' - rekao je Stipe kad je prvi put bio u Hrvatskoj.

Tad je upoznao i svog rođaka, najpoznatijeg hrvatskog kvizomana Mirka Miočića.

- Rođaci smo s majčine strane, i to dosta bliski - rekao nam je tada Mirko Miočić, koji je bio oduševljen kad je upoznao Stipu.

Nažalost, Mirko je preminuo u svibnju prošle godine...

Vatrogasac sam i to je moja ljubav

Stipe van UFC-a radi kao medicinski tehničar u vatrogasnoj postaji Valley View u Clevelandu.

- Ne radim to zbog novca, UFC je moj poslodavac, ali biti vatrogasac je moja ljubav i strast. Ako nikad niste ušli u požar ili spasili nečiji život, onda to nikako ne možete razumjeti. Volim biti vatrogasac i pomagati ljudima. Radio sam naporno kako bih postao vatrogasac da bih odustao od toga - rekao je Stipe Miočić.

- Stipu znam od prvog dana kad sam počeo raditi ovdje. Gušt je bio gledati ga kako se razvijao kao borac i došao do pojasa. Svi mi uživamo gledati ga. Ali kad se vrati ovdje nakon borbe, nema neke promjene. I dalje je isti stari Stipe, šali se s nama i odrađuje sve što treba - rekao je Miočićev kolega Brett Dugas

Zbog Cro Copa krenuo u ring

Stipe se rodio 19. kolovoza 1982. godine u Clevelandu.

Od malih nogu bio je lud za sportom. U srednjoj školi igrao je bejzbol i američki nogomet. Na prvoj godini na Sveučilištu u Alberti pomogao je svom timu da osvoji naslov. Bio je sjajan bejzbolaš, a gledali su ga i iz MLB-a. No nije to bilo to.

Stipe se još tražio pa je pokušao s boksom. I tu je bio najbolji.

Osvojio je amatersko američko prvenstvo Golden Gloves.

Ni to nije bilo ono što je Stipe tražio. Pokušao je i u hrvanju. U kojem god sportu bio, Stipe je bio u vrhu.

A onda je vidio kako se bori Cro Cop. I prelomio. To je to. MMA.

Za svoju prvu borbu naručio je gaćice s crveno-bijelim kvadratima i stiliziranim hrvatskim grbom po uzoru na Mirka Filipovića.

Stipe je debitirao u UFC-u 2011. godine protiv Joeya Beltrana. Pobijedio je jednoglasnom sudačkom odlukom. U sljedećoj borbi nokautirao je Phila De Friesa.

Nakon treće pobjede protiv Shanea del Rosaria počelo se pričati o američkom vatrogascu koji se uspinje ljestvicama.

Uslijedio je poraz od Stefana Struvea. Stipe se brzo oporavio i žestoko je razbio Roya Nelsona. Isto je napravio i Gabrijelu Gonzagi, a onda je uslijedila pobjeda protiv Fabija Maldonada.

Stipe je 2014. izgubio od Dos Santosa. No vratio se jači nego ikad. Impresivnim pobjedama protiv Marka Hunta i Andreja Arlovskog natjerao je čelnike UFC-a da mu daju šansu za naslov.

Stipe protiv prvaka Brazilca u Brazilu pred 45.000 neprijateljski nastrojenih navijača, a uz oktogon - brazilski suci. Nisu mu, blago rečeno, davali previše šanse. A on je napravio čudo. Nokaut za pojas koji je uspješno branio triput zaredom.

Sad je vrijeme da ga vrati!