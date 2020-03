'Ajmo svi van osim njega! U tu dvoranu smije ući samo Khabib

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Khabib: S Fergusonom se želim boriti u džungli u Zairu, kao Ali



Hoće li se i gdje 18. travnja boriti Khabib Nurmagomedov (31) i Tony Ferguson (36) zasad je i dalje u magli. Prethodno je njihov susret otkazan čak četiri puta, ali nijednom zbog korona virusa koji ih je uveo u neizvjesnost i uskratio im lokaciju u Brooklynu.

Kao da su ga i zazvala obojica kada su nakon dogovorene pete borbe počeli tražiti sljedeći razlog otkazivanja i pronašli ga u - svemiru.

Predsjednik UFC-a Dana White više je puta rekao kako će napraviti sve da se borba za pojas prvaka lake kategorije održi na zakazani datum unatoč svim problemima. I to izvan SAD-a i bez publike.

Da će borbe biti, uvjeren je i Khabibov trener Javier Mendes. Toliko da je "istjerao" sve iz svoje kickboxing akademije osim, naravno, Khabiba i njegovog tima.

- U dvoranu smije samo Khabib i to je to. Nikome drugom nije dopušteno doći, moramo Khabibu napraviti sigurne uvjete", rekao je Mendes u razgovoru za ESPN.

- Sve radi u potpunoj privatnosti. Nema nas puno, ali radimo sve po planu.

Plan bi, pak, mogla pokvariti zabrana napuštanja SAD-a za sve američke državljane, odnosno Ferguson možda neće moći doći na borbu. Zato je rezervni plan i drugi borac.

- Khabib očekuje tog se datuma boriti pa čak i da se nešto dogodi s Tonyjem. Očekujem protivnika iz vrha, bilo koga. Nakon toga bi se vratio na Tonyja, no sad prije svega očekuje da će se boriti. Ne namjerava odustati ako se to dogodi s Tonyjem. On je samo prva opcija jer je trenutno najbolji borac protiv koga bi se mogao okušati. Zbog toga se Khabib prije svega želi boriti protiv njega. Khabibov stav je takav kao da se borba svakako održava i na taj način od nastavlja s treningom - dodao je Mendes.

Khabibov otac Abdulmanap, i ne samo on, misli da će domaćin borbe biti Dubai.

- Sve se čini kako će borba biti u Dubaiju, lakše se boriti protiv bolesti kad je vruća klima. Isto tako, mislim da su Emirati spremni isplatiti UFC na najlakši i najbrži način. Abu Dhabi je također opcija, a White se slaže s tim. Ne mogu vam to potvrditi, no postoji jako velika šansa da se dogodi upravo.

Za Khabiba Dubai nije loš izbor, a koji uopće je (?), jer je ondje u zadnjoj borbi pobijedio Dustina Poiriera....

