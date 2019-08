Ajmooo, Filipe! Hrga u vrućem Hermosillu brani teškaški pojas

NAJAVA

Sjajno je biti ovdje. Stigao sam sa sombrerom kako bih pokazao poštovanje vašoj zemlji. Kao boksač poštujem Meksiko jer su dali toliko legendi i sjajnih boksača, poput Moralesa, Barrere, Chaveza, Alvareza, rekao je Filip Hrgović uoči borbe.

Na papiru to bi trebao biti lagan zadatak. Uostalom, tečaj na pobjedu Filipa je 1,01, koliko bi bio i da se bori protiv, primjerice, nekoga iz umirovljeničkog doma. No kvaka je u tome što Meksikanci imaju strahovito puno amaterskih borbi, koje ne ulaze u profesionalni “skor”.

Noć prije meča “zaiskrilo” je izmešu Hrgovića i Heredije. Hrga je nakon treninga krenuo prema svlačionici, a meksički borac je krenuo za njim. Zaštitari su odmah “skočili” misleći da će doći do tučnjave, no Heredia je odlučio samo pozdraviti Hrgovića. Meksičku nježnost Hrgović nije najbolje prihvatio.

- To je kao da idete opljačkati banku pa prije toga pozdravite i izgrlite zaposlenike. Što me ima pozdravljati. Pozdravi me poslije meča. Pokazao je preveliki respekt. Ne volim takve borce koji previše pozdravljaju. Mi smo tu da se borimo. On je tu da mi skine glavu, ja sam tu da njemu skinem glavu. Sačuvaj me Bože borbe s čovjekom koji nema što izgubiti. Ja sam favorit, on ide na sve ili ništa. Ja trebam to završiti. Treba vidjeti kako će mi se lijeva ruka ponašati - rekao je Hrga. Meksikancu je uzor Ruiz i vjeruje da može ponoviti njegov uspjeh. Ruiz je nokautirao Joshuu, Heredia vjeruje da on može Hrgovića. - Nikad se nisam borio s boksačima koji su visoki poput njega, ali nikad nisam izgubio u Hermosillu i volim se ovdje boriti - rekao je Heredia.

Hrgović se u Meksiku boksao dvaput i oba puta pobijedio.

- Dok sam bio amater, ovdje sam se boksao 2013. i 2014. te sam oba puta slavio - rekao je Hrgović, koji ima manjih problema s ozljedom.

- Ako mi odsjeku lijevu ruku, pobijedit ću ga samo s desnom - zaključio je Hrga.

