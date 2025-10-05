AK47 može s malim rukavicama! Vrhunska predstava Kedveša, a dosadni Gruzijac dobio Bažanta

StartFragment

Bivši Gloryjev prvak protiv najboljeg hrvatskog kickboksača. Jedna rečenica koja pokazuje kakav su čudesan meč u Mariboru na drugom izdanju FNC Knockouta gledali fanovi borilačkih sportova. S jedne strane Hrvat Andrej Kedveš (28), a s druge strane iz čuvenog Mike's Gyma u Nizozemskoj Serhij Adamčuk (35) u ultimate kickboxingu, odnosno okršaju po K1 pravilima s MMA rukavicama. Nema previše mogućnosti za blok, opasni udarci i koncentracija koja ne smije pasti ni sekunde - sve je to imao naš 'AK47' koji je slavio jednoglasnom sudačkom odlukom.

- Bilo je tako dobro da ne znam hoću li se više boriti s velikim rukavicama - nasmijao se simpatični Đakovčanin nakon borbe.

Bunio se Ukrajinac, nije mu baš bila po volji odluka sudaca, nije mu se svidjelo brojanje nakon što ga je Kedveš pogodio u drugoj rundi jer je smatrao da nije pao od udarca. Pravila su jasna, ako klekneš ili padneš nakon protivnikovog udarca, to je nokdaun i sudac kreće brojanje. S obzirom na to da je u kavezu bio sudac Tomo Novosel koji je svojevremeno izabran u odbor Svjetski odbor ring sudaca i sudio je najboljim i najvećim svjetskim kickboxing zvijezdama u Gloryju, straha nema za poštenje.

Foto: FNC

Pomirio se Ukrajinac da ima mlađih i boljih, a prvi prvak FNC-a Daniel Bažant (34, 8-8) imao je težak zadatak u vidu gruzijskog borca Ilije Karuknišvilija (29, 10-2) koji je tri runde radio najgore stvari za gledatelje, rušio protivnika, držao ga na podu i rijetko nanosio štetu. Ali, uspio je u tri runde biti neizmjerno dosadan, držati pozicije, bacati bezopasne udarce i s lošim pokušajima gušenja uspio uvjeriti dva od tri suca da je on bio bolji. Pobijedio je Gruzijac podijeljenom sudačkom odlukom, dok je Bažant na kraju svega završio u očevom zagrljaju te zagrljaju navijača koji su mu pružili podršku.

Foto: FNC

Večer je obilježio strašan nokaut koljenom Mađara Akosa Denesa (25, 5-0) koji je slomio Slovenca Dinu Suljkanovića (24, 3-3), a u glavnoj borbi večeri na pobjedničke se staze nakon tri poraza u nizu vratila 'slovenska Gorila' Jakob Nedoh (28, 9-4) nokautom u drugoj rundi protiv Lucasa Alsine (39, 13-7). Nema FNC karavana mnogo vremena za odmor jer nakon manjeg eventa u Mariboru, već 29. studenog s FNC-om 25 u Varaždinu.

