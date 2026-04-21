Ako Dinamo dobije Istru, prvak može biti za vikend! Evo kako

Hajduk je doživio poraz od Osijeka na Poljudu (1-0), a time su sretne vijesti stigle do Maksimira. Dinamo za vikend, kada slavi 115. rođendan kluba, može postati prvak Hrvatske. Iako je to izvjesno već neko vrijeme, sada bi zaista velika fešta mogla biti u Zagrebu, a dinamovci će se zasigurno potruditi da tako i bude.

Dinamo i Osijek sastali se u 28. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Naime, ako Dinamo pobijedi Istru u srijedu (to je imperativ!), ide na 13 bodova prednosti pet kola prije kraja. U igri je još 15 bodova tako da bi odluka o prvaku mogla pasti za vikend. Ako Istra padne, pitanje je samo - subota ili nedjelja. Ako Hajduk u subotu ne uspije pobijediti Rijeku na Rujevici, Dinamo postaje prvak. Porazom ili neriješenim rezultatom u Rijeci, Hajduk službeno ispada iz utrke za naslov. Zašto? Remijem bi došao na 12 bodova, a toliko se još bodova može osvojiti do kraja sezone, nakon 32. kola. Nekim čudom da Dinamo sve izgubi, a Hajduk sve dobije, izjednačili bi se na vrhu. Dinamo ima bolji međusobni omjer i postaje prvak.

Ako pak Hajduk pobijedi Rijeku, Dinamo će imati meč loptu na Maksimiru. Ako pobijedi Varaždin, naslov dolazi u Zagreb. Ostao bi na 13 bodova prednosti, a 12 ih je još do kraja. Dakle, kraj prvenstva je blizu i sve bi se moglo dogoditi već do kraja tjedna. Za ovaj, "najbrži" scenarij, Dinamo mora pobijediti Istru u Puli. Ako to napravi, radnici na Maksimiru mogli bi početi postavljati vatromet.