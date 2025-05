Ako Hajduk osvoji HNL, medalju će dobiti i Perišić? U identičnoj situaciji je još jedan 'vatreni'

Ivan Perišić (36) prošlog je vikenda osvojio naslov prvaka Nizozemske s PSV-om, a na samom kraju sezone mogao bi, barem teoretski, uzeti još jedan trofej - onaj u HNL-u. Uoči posljednjeg kola hrvatskog prvenstva tri kluba još uvijek imaju šansu za titulu, među njima i Hajduk, u kojem je Perišić započeo sezonu. Tako bi Omišanin, uz već osvojenu Eredivisie, mogao dobiti i zlatnu medalju za osvajanje domaćeg prvenstva, iako ostaje pitanje hoće li mu splitski klub priznati zasluge.

Za razliku od nekih stranih liga, HNL nema striktno definirano pravilo o minimalnom broju nastupa ili minuta potrebnih za osvajanje titule. Konačnu odluku donosi sam klub. Perišić je za Hajduk odigrao samo 68 minuta, u susretu protiv Slavena, no i to bi, tehnički, moglo biti dovoljno za naslov. Ipak, Perišić i Hajduk nisu se rastali u najboljim odnosima, hrvatskog reprezentativca na utakmici protiv Portugala izviždao je dio navijača, a sve su to faktori koji bi mogli utjecati na klupsku odluku.

Hajduk i Slaven Belupo sastali se u 1. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Osim Perišića, Hajduk je u međuvremenu napustio još jedan igrač koji je ove sezone postao prvak. Zvonimir Šarlija (28) krajem siječnja otišao je na posudbu u Pafos, kod hrvatske kolonije koju čine Ivica Ivušić, Mislav Oršić i Ivan Šunjić. Postao je standardan u zadnjoj liniji i početkom mjeseca osvojio premijerni naslov prvaka Cipra u tom klubu.

Foto: Instagram

U sličnoj situaciji nalazi se i Franjo Ivanović (21), novopečeni hrvatski reprezentativac. Njegov klub Union Saint-Gilloise u posljednjem kolu lovi naslov, a do trofeja ih dijeli pobjeda nad Genkom. Ivanović je, prije nego što je napustio Rijeku i prešao u Belgiju, odigrao četiri utakmice u HNL-u, u kojima je zabio tri gola i dodao jednu asistenciju. Navijači Rijeke sigurno pamte njegov transfer koji je objavljen tik pred ključnu utakmicu s Olimpijom, u kojoj su Riječani doživjeli težak poraz 5-0 i propustili plasman u Konferencijsku ligu.

Varaždin: Varaždin i Rijeka sastali se u 2. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Posljednje kolo HNL-a igra se u nedjelju u 17 sati, a odluke o tome hoće li Perišić ili Ivanović dobiti medalje znat će se tek po završetku sezone, ako netko od dvojca Hajduk ili Rijeka bude prvak. Naravno, moguće je da naslov ode i Dinamu.