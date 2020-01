Ako ih se ne odreknu, navijači i potrošači imaju prava. Stvarno

I dok su Kostelići još skijali, bio sam protiv Svjetskog kupa na Sljemenu. Jednostavno, smatram da smo presiromašna zemlja da bismo financirali ili sufinancirali takvo natjecanje. Ni Zagreb nije dovoljno bogat grad.

Dok je Janica skijala, organizatori su mogli igrati na emocije. Zafrkavao sam se da bi bolje bilo da su potrošnju branili rečenicom da će, ne bude li Svjetskog kupa na Sljemenu, Janica biti tužna, nego retorikom kojoj smo svjedočili.

Nekoć je, kako za koga, navijanje ili papanje fine klope u salonu za vrlo važne bila stvar prestiža. Navijačkog, domoljubnog, statusnog. Klasnog! Kažem, kako za koga. Prijatelji su me žicali ulaznice, da potegnem vezu. Danas ne znam ama baš nikoga tko je gledao skijanje na Sljemenu.

Ove godine vijesti o skijanju na Sljemenu prate vijesti o opakom povećanju cijene odvoza smeća. Na Facebooku je mnogo fotografija neodveženog smeća. A tu je i naslov "Milan Bandić reže troškove i to na majkama odgajateljicama". "Umjesto do 15. godine, majke odgajateljice naknadu će primati samo do djetetove 8. godine, a iznos više neće pratiti rast prosječne plaće".

Varijanta 1. Većina je naprosto zadovoljna stanjem u Hrvatskoj i Zagrebui drugdje i manjini preostaje prilagoditi se. Makar i iseljavanjem.

Varijanta 2. Najobičnije žalbe u dućanima, trgovinama hranom, restoranima, pa i faktoring kućama i osiguravajućim društvima – često djeluju. Otkako postoji Facebook mnogi paze kako se ophode s potrošačima. A što li je navijač nego potrošač!? Nisi li zadovoljan nekim proizvodom ili uslugom, ako ništa drugo, učini nešto. Nije svatko Greta Thunberg. Nije ni Dario Juričan ni Jelena Veljača. Ali baš svatko može učiniti makar nešto da bi promijenio stvarnost koja se opire njegovim željama.

Metoda Amnesty Internationala, zatrpavanje institucije pismima, znala je djelovati. Nije zgodno ako umjesto poštara pisma istovari kamion. Tehnologija se promijenila, ali suština je ostala ista. Da nas se dovoljno angažiralo, koristilo svoja prava, možda se za stvar ne bi trebalo boriti prosvjedovanjem po trgovima. I vjerojatno bi startna pozicija bila bolja nego nakon odlaska 400.000 ljudi iz zemlje.