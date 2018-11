Ako je tema nogomet, a govori Prosinečki onda šuti i slušaj

Rijekini su prijelazni rokovi dosta prometni događaji pa se u tim izlazno-ulaznim bilancama često nađu i imena za koja širi navijački puk baš i nije čuo. Jedno od takvih prošloga je ljeta bio 22-godišnji veznjak Stjepan Lončar.

Mladi BiH reprezentativac koji dolazi iz Širokog Brijega, veznjak, visok skoro 190... To je otprilike bilo sve što je 99% onih koji vole Rijeku i nogomet znalo o novom igraču. Nije dugo trebalo da postane jasno kako dečko nije samo novo ime nego pojačanje i da se potvrdi nešto što komotno možemo defnirati kao nogometno pravilo: ako je tema nogomet, a govori Robert Prosinečki onda šuti i slušaj. Veliki Žuti - zna. A velemajstor je za Lončara rekao "To je talent za A repku".

Lončaru je, naravno, trebalo malo vremena da se navikne na novu realnost i zahtjeve Matjaža Keka, a rad pod slovenskim stručnjakom bio je idealna priprema za sve što ga čeka u novoj riječkoj eri, igranju pod ravnanjem Igora Bišćana. Pa je Lončar danas u tercetu onih na koje prve pada izbor ako Rijeka igra s tri vezna: Pavičić, Lončar i Čanađija.

Lako je moguće da se taj trokut zatvori i danas, od 15 sati u regionalnom derbiju na 'Drosini'.

- Istra sigurno nije ni klub, ni momčad čiju snagu stanje na tablici ocrtava realno. Plus, igraju doma i ovo jest derbi, ali... Mi smo Rijeka i ne želim baratanje bilo kakvim floskulama. Iz naše je perspektive stvar jasna: Istri svaka čast, ali mi smo u Puli da bi pobijedili. Mi smo i u Puli favoriti - govori Lončar.

- Ni naša poziciji na tablici Prve HNL nije realni prikaz onoga koliko vrijedimo. Mene strahovito smeta što nismo u borbi za naslov, ali kad je tako onda Rijeka mora biti među prve dvije-tri momčadi u ligi. Za to imamo sve preduvjete, temelje stvarane i održavane godinama. Znači, danas samo jako i agresivno pa će se uglavnom nas pitati o tome kako će derbi završiti.

Otkad je došao, Bišćan ima tri pobjede i remi.

- Čovjek je igrao za Hrvatsku, Liverpool i Dinamo, Rudeš uveo u Prvu ligu, a s Olimpijom osvojio duplu krunu. Znači, sve je jasno. Sigurno smo bolji nego što smo veći dio sezone pokazivali, imamo samo slušati Bišćana pa će se to potvrditi kroz igre i rezultate u Kupu i prvenstvu. Daj Bože da je 5:1 nad Rudešom u prošlom kolu bila prekretnica i što se Rijekine efikasnosti tiče.

U veznom vas redu treneri 'bacaju' svugdje, od onog koji igra iza špice do onog koji čuva leđa veznjacima.

- I nek' me bacaju - smije se Lončar - Niti smijem birati, niti mi je to bitno. Živim u predivnom gradu na moru, igram u velikom i vrhunski sređenom klubu sa sjajnim igračima i u sjajnoj atmosferi. Zanima me samo da Rijeka pobjeđuje i bude na vrhu ili pri vrhu, sve ostalo su nijanse - rekao nam je Rijekin Hercegovac.

'Derbi della Učka' jednakom je logikom najavio i njegov šef.

- Prema onom što sam vidio, a gledao sam dosta utakmica Istre, momčad je puno kvalitetnija od broja bodova koje je skupila. Imaju jake individualce, posebno u ofenzivnom dijelu. Moramo biti spremni, igramo u gostima, ovo je derbi i nosi dodatnu tenziju. Bit će teško doći do bodova, ali želimo nastaviti pozitivan niz. Osim toga, osjećamo se kao favoriti i moramo se tako postaviti - rekao je Igor Bišćan.

Na klupi Puležana od prije desetak dana je Kruno Rendulić, trener koji je u svoje dvije riječke godine na Kvarneru ostavio sjajan dojam i kao čovjek i kao nogometaš.

Dakle: danas, stadion 'Aldo Drosina', 15:00, Istra 1961-Rijeka. Možda ne privlači pažnju cijele hrvatske nogometne javnosti kao sudari sa Dinamom, Osijekom ili Hajdukom, ali vjerujte, isplati se pogledati. To su utakmice na kojima se ide 'u kost' i na kojima redovito 'leti perje'!