Rijeka večeras igra jednu od najvećih utakmica u povijesti. U prvom susretu osmine finala Konferencijske lige na Rujevici gostuje Strasbourg, momčad vrijedna gotovo 300 milijuna eura
RIJEKA - STRASBOURG (18.45) PLUS+
Ako je u Rijeci već padao Real Madrid, zašto ne bi i Francuzi? Ovo će biti Sanchezovi aduti...
Čitanje članka: 2 min
Ovo su utakmice o kojima se sanja i za koje se živi. Za koje motivacija nije potrebna, a na kojima možete dobiti birano mjesto u klupskoj povijesti.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku