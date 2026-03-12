Obavijesti

Sport

Komentari 0
RIJEKA - STRASBOURG (18.45) PLUS+

Ako je u Rijeci već padao Real Madrid, zašto ne bi i Francuzi? Ovo će biti Sanchezovi aduti...

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: 2 min
Ako je u Rijeci već padao Real Madrid, zašto ne bi i Francuzi? Ovo će biti Sanchezovi aduti...
Rijeka je pobijedila Hajduk i izborila polufinale Kupa | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Rijeka večeras igra jednu od najvećih utakmica u povijesti. U prvom susretu osmine finala Konferencijske lige na Rujevici gostuje Strasbourg, momčad vrijedna gotovo 300 milijuna eura

Ovo su utakmice o kojima se sanja i za koje se živi. Za koje motivacija nije potrebna, a na kojima možete dobiti birano mjesto u klupskoj povijesti.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
FOTO Tko je Anamaria Goltes? Raskinula je zaruke s Dončićem, a par se upoznao na Krku
BIVŠA ZARUČNICA

FOTO Tko je Anamaria Goltes? Raskinula je zaruke s Dončićem, a par se upoznao na Krku

Anamaria Goltes je slovenska manekenka koja je s Lukom Dončićem bila u vezi deset godina, a sada je njihovoj ljubavi došao kraj. Poznati košarkaš objavio je prekid zaruka i borbu za skrbništvo nad dvije kćeri
Incident u bolnici: Dončić došao na porod, majka zvala policiju
PIŠU SLOVENCI

Incident u bolnici: Dončić došao na porod, majka zvala policiju

Nakon što je Luka Dončić potvrdio raskid zaruka s Anamarijom Goltes, slovenski mediji prenijeli su informaciju kako je došlo do incidenta nakon poroda njihove druge kćeri. Anamaria je zvala policiju kada je došao Luka

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026