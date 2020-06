'Ako korona opet sve zaustavi, Atletico mora biti europski prvak jer smo izbacili Liverpool'

Ostalo je još nekoliko utakmica osmine finala pa onda četvrtfinale, polufinale i finale. Priča se da bi se završnica premjestila u neki grad gdje bi se odigrale sve utakmice, kaže Cerez koji je ponudio svoj prijedlog...

<p>Samo nekoliko dana prije početka mučne stanke od tri mjeseca zbog korona virusa, točnije 11. ožujka,<strong> Atletico Madrid</strong> je senzacionalno na<strong> Anfieldu </strong>srušio branitelja naslova 3-2 i tako prošao u četvrtfinale <strong>Lige prvaka.</strong></p><p>To je upravo bila i posljednja odigrana utakmica u najelitnijem europskom natjecanju. Nacionalna prvenstva polako se vraćaju u redoviti program, ali još nije skroz jasno kada će nastavak Lige prvaka. Spominje se kolovoz i igranje u jednom gradu pa sve do toga da će se igrati samo jedna utakmica. Dok Izvršni odbor Uefe i dalje ispipava sve opcije, predsjednik Atletica Enrique Cerez dao je prijedlog u kojem smatra, ukoliko dođe do ponovnog prekida zbog korona virusa, da Atletico mora biti proglašen prvakom jer je izbacio prošlogodišnjeg prvaka.</p><p>- Ostalo je još nekoliko utakmica osmine finala pa onda četvrtfinale, polufinale i finale. Priča se da bi se završnica premjestila u neki grad gdje bi se odigrale sve utakmice. To se ništa ne zna i za sad se samo nagađa. Ne završi li se Liga prvaka, mislim da bi prvak trebala biti momčad koja je izbacila branitelja naslova - rekao je ponosno Cerez.</p><p>Atletico je u prvom susretu pobijedio Redse 1-0, a u uzvratu je bilo 3-2. Njegovo razmišljanje baš i nema neke logike, ali naravno da se s tim slažu navijači kluba s Wande Metropolitano. I dalje su im svježe rane iz 2014. i 2016. kada su gubili u finalu LP-a od Real Madrida, a ovogodišnji naslov bi potaknuo što brže zacjeljenje.</p><p>Zasad su poznata samo četiri četvrtfinalista jer četiri susreta osmine finala nisu kompletirana, no Uefa bi u sljedećih tjedan dana trebala donijeti i konačnu odluku o nastavku natjecanja.</p>