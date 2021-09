Utakmica u Kupu nam je napravila problem sa slaganjem momčadi. Pokušavamo osposobiti Mihaela Žapera i Laszlu Kleinheislera koji su izašli zbog problema. Imamo još dva i pol dana do utakmice, vidjet ćemo hoće li moći nastupiti. Svi su drugi igrači, izuzev Darka Nejašmića i Mile Škorića te Marka Malenice koji je dobio crveni karton, na dispoziciji. Vjerujem da smo u stanju pružiti dobru partiju i pobijediti u nedjelju, rekao je prije utakmice protiv Gorice trener Osijeka Nenad Bjelica.

Nakon što su njegovi izabranici i Kupu pobijedili Bednju (3-0) u Beletincu slijedi im teško gostovanje u HNL-u. Osijek je u tri posljednje ligaške utakmice uzeo tek bod.

- Atmosfera je dobra, da bi bila bolja treba nam jedan pozitivan rezultat. Uzmemo li okolnosti u obzir u kojima smo došli do boda kod Lokomotive, s igračem manje, možemo reći da smo uspjeli i taj nam bod može biti poticaj koji okreće situaciju na naš mlin. Dali smo sve od sebe, ali nekad u nogometu ne ide sve kako želiš. Pozitivnim rezultatom ćemo sve vratiti na staro, a vjerujem da će to doći već u nedjelju - objasnio je Bjelica.

Trener Osječana još se uvijek 'traži' što se momčadi tiče, ali ima više razloga za to. Traži dobitnu kombinaciju prošaranu kartonima i ozljedama.

- Mogu ja standardizirati momčad koliko hoću, ali ozljede i kartoni to remete. Zato svi moraju biti spremni, zato smo i dali šansu igračima u Kupu. Moraju svi biti spremni. Naravno da moramo težiti standardizaciji tima, u svakom slučaju ali ja sam zadovoljan. Trebat će nam svi igrači do kraja ovog dijela sezone. Naša filozofija, neovisno o tome igramo li s dva napadača ili jednim centralnim i dva krilna je uvijek ista, pobjeda. Uvijek je želja za pobjedom, neovisno o protivniku i stadionu. Iako to nekad na terenu izgleda drugačije i protivnik igra. Ne vidim puno ekipa u HNL-u koje napadaju kao mi, koja igra tako visoki presing. Svi se povuku na centar ili 60 metara od svog gola i tu čekaju. Tako kako mi napadamo s Ramonom Mierezom, njemu treba takva igra. Naravno da postoji opasnost od kontre, ali to nam daje i mogućnost da smo po osvojenoj lopti blizu suparnikova gola.

Prošle im sezone nije dobro išlo protiv idućeg protivnika.

- Ako analiziramo zadnju sezonu onda smo, ako možemo reći da smo izgubili prvenstvo, izgubili smo ga zbog osam bodova koje smo ispustili protiv Gorice, što je bila Dinamova prednost u odnosu na Osijek. Neugodna, kvalitetna momčad koja nema pritisak. Zadržali su veliki dio momčadi, najistaknutiji igrač im je Lovrić i na njega ćemo morati obratiti veliku pažnju. On može jednim potezom riješiti utakmicu i morat ćemo ga držati pod kontrolom. Naravno, i druge. Respektiramo Goricu, ali vjerujemo da ako budemo na visini da ćemo doći do pobjede - jasan je Bjelica.

Imaju problem s rezervnim golmanima, ali kaže osječki strateg da će to lako riješiti.

- Vidjet ćemo, mladi Sajko bi to mogao biti. Kolić je bolestan, Ježina nije oporavljen, a Malenica ima kartone. Ali i B momčad igra utakmicu. A imamo i Ramona Miereza, može i on poslužiti bude li trebalo.