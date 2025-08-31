Ako ovo je kraj, Đaloviću znaj... Donio je naslov Rijeci, ali ovakva igra više nema smisla

Kada vam ne ide, u krizi ste i ne vidite izlaz iz teške situacije, svatko od vas ima nešto što vas inspirira i izvuče najbolje iz vas. Za neke je to određena stvar, osoba, religija ili slično, a za igrače Rijeke to je bio - Poljud.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+