Ako ovo je kraj, Đaloviću znaj... Donio je naslov Rijeci, ali ovakva igra više nema smisla

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: 3 min
Split: Hajduk i Rijeka sastali su se u 5. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

HAJDUK - RIJEKA 2-2 - Gosti su ostali bez pobjede u 96. minuti, ali ni sami ne znaju kako su uopće zabili dva gola. Bila je to još jedna loša i bezidejna predstava Riječana, a možda i posljednja utakmica za Radomira Đalovića

Kada vam ne ide, u krizi ste i ne vidite izlaz iz teške situacije, svatko od vas ima nešto što vas inspirira i izvuče najbolje iz vas. Za neke je to određena stvar, osoba, religija ili slično, a za igrače Rijeke to je bio - Poljud. 

