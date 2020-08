'Ako politički vođe kažu 'da', mi smo spremni otvoriti tribine...'

"Ako i kada se navijači vrate na stadione ne ovisi o DFL-u već o političkim vođama. Mi ni očekujemo niti tražimo bilo što, ali se pripremamo za taj mali korak kada dođe vrijeme za to", rekao je izvršni direktor DFL-a

<p>Njemački nogometni prvoligaši i drugoligaši (DFL) na sastanku održanom u utorak dogovorili su kako su spremni otvoriti svoje stadione za manji broj gledatelja ukoliko političke vlasti daju zeleno svjetlo za takvo što tijekom ovoga mjeseca.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Bayernova legenda - Manuel Neuer</strong></p><p>- Ako i kada se navijači vrate na stadione ne ovisi o DFL-u već o političkim vođama. Mi ni očekujemo niti tražimo bilo što, ali se pripremamo za taj mali korak kada dođe vrijeme za to - rekao je izvršni direktor DFL-a Christian Seifert.</p><p>Ministri zdravstva svih njemačkih saveznih država trebali bi se sastati sljedećeg tjedna kada bi jedna od tema trebala biti i povratak navijača na stadione.</p><p>Prema trenutačnoj odluci u Njemačkoj vrijedi zabrana svih događanja s velikim brojem ljudi do 31. listopada.</p><p>Prošlosezonsko njemačko nogometno prvenstvo, prekinuto zbog pandemije koronavirusa sredinom ožujka, nastavljeno je u svibnju utakmicama bez prisutstva gledatelja te je na takav način i okončano krajem lipnja.</p><p>Titulu osvajača lige i Kupa odnio je - Bayern. Na kraju sezone sve izgleda divno za Bayern, ali nije bilo tako na početku. Jedvita pobjeda 2-1 protiv Bochuma, a onda i 5-1 poraz od Eintrachta bili su ključni da Niki Kovaču, tadašnjem treneru, kažu zbogom. Rummenigge se prisjetio posljednjih Kovačevih dana u Bayernu:</p><p>- Kup utakmica protiv Bochuma bila je užasna. A onda i utakmica protiv Eintrachta... - rekao je pa zaključio:</p><p>- Za razliku od Kovača, Flick je dečkima pustio da igraju Bayernov nogomet i to je unijelo empatiju natrag u momčad.</p><p>Ovo je 50. nacionalna titula za Bayern. Imaju 30 osvojenih Bundesliga i 20 Kupova, ali postoji šansa i za Ligu prvaka ove sezone: </p><p>Novo njemačko prvenstvo počinje 18. rujna.</p>