Po prvi put nakon četiri godine Monaco je opet u borbi za naslov prvaka. Hrvatski trener Niko Kovač (49) je na početku sezone došao u Monte Carlo i napravio čudo s momčadi čiji je prosjek godina 23,1.

U ruke je dobio mladu i talentiranu momčad koja se prošle sezone borila za ostanak te je morao nešto skovati od toga. Bez većih zvijezda, uz nekoliko renomiranih i iskusnih igrača kao što su Cesc Fabregas i Stevan Jovetić, Niko je napravio sjajnu momčad koja je se temelji upravo na tim mladićima kao što su Tchouaméni (21), Fofana (22), Golovin (24), Disasi (23).

Kovač je specijalist za takve momčadi, to je već pokazao u Eintrachtu, ali baš nitko nije očekivao da će ovako briljirati u prvoj sezoni pored sjajnog Lillea i super bogatog PSG-a.

Kovač je klasična njemačka škola nogometa. Nema neću i ne mogu, disciplina je broj jedan, svaki put moraš dati sto posto od sebe, a ako se trudiš i pokazuješ želju za napredovanjem, igrat ćeš. Igrači su to jako brzo shvatili i Niko je od momčadi stvorio sjajnu cjelinu u kojoj svi gaze jedni za druge. Uoči početka sezone ih baš nitko nije spominjao u kontekstu borbe za naslov, a šest kola prije kraja imaju samo četiri boda manje od Lillea.

- Niko, iskreno, ima isti pogled na nogomet kao i ja. Radio je pod sjajnim menadžerima kao i ja. Učio je od najboljih i to se vidi. Ima karakter i njeguje vrlo agresivan stil igre. Ako od prvog dana ne radite naporno, ne trudite se, onda ne morate ni razmišljati o radu s Nikom Kovačem. Arsene Wenger mi je uvijek govorio da u nogometu nisu bitne godine. Ako ti je 16 i dobar si, igrat ćeš, ako ti je 32 i nisi dobar, nećeš igrati. Ali ako ti je 37 i dobar si, igrat ćeš. Na kraju se sve svodi na teren i nogomet - ishvalio je Niku iskusni španjolski nogometaš Cesc Fabregas (33).

Monaco je posljednji naslov osvojio 2017. godine. Bila je to ona briljantna sezona kada su došli do polufinala Lige prvaka, no tadašnja momčad je neusporediva s današnjom. Bio je to skup talentiranih igrača predvođenih Thomasom Lemarom, Kylianom Mbappeom, Bernardom Silvom, Fabinhom, a riječ je o igračima koji su stvorili velike karijere i danas igraju u Atleticu, PSG-u, Cityju, Liverpoolu...

Možda isti slučaj bude i s nekim iz Kovačeve momčadi. Preuzeo je mladu momčad, a napravio klub koji se bori za naslov. No, Fabregas kaže da imaju druge ciljeve.

- Za nas je od početka sezone bio povratak u Europu. Na kraju, ako ćemo 2 ili 3 kola prije kraja i dalje biti u borbi, onda ćemo se usuditi sanjati. Naravno da je sve u nogometu moguće, a ja igram da bih osvajao naslove. Čim prije ova momčad nešto osvoji, to bolje za njezin mentalitet - zaključio je Fabregas.