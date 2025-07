Ako tko ne zna, Bijač je potvrdio da je najbolji na svijetu! Ali za medalju ćemo trebati još takvih

Što je ovo? Što je to, ljudi? Za jedva tri minute Ivica Tucak ispraznio je gotovo sve rezerve živaca, hrvatski izbornik usijao se bijesa uz vodu u koju bi ga i skok teško ohladio. Prepoznali su to i tonci pa s mikrofonom nisu ni snimali Tuckovu jezikovu juhu za TV kamere. I bolje jer tko zna što bismo još čuli...

Hrvatska je u tri napada primila tri gola. Grčka je povela 3-0 iz tri udarca, a Panagiotis Tzortzatos nam je usput vratio sjećanja na ljeto 2022. u Budimpešti. U utakmici za svjetsku broncu taj, inače drugi golman Grčke, obranio je 18 udaraca u utakmici života te zaustavio niz Hrvatske sa sedam svjetskih medalja. Kako je krenuo tri godine kasnije u Singapuru...

Foto: Anniko Kovacs/HVS

Nasreću, Tuckova juha bila je sa savršenim začinima jer je razbudila igrače, koji su u sljedećih 29 minuta zaigrali kao svjetski prvaci, oni koji ovdje brane zlato. Protiv takvih Grci su se počeli gasiti, konačno i čestitati "Barakudama" na trećoj pobjedi (10-9) kojom su osvojile prvo mjesto u skupini i izravno se plasirale u četvrtfinale Svjetskog prvenstva. Imat će tri dana odmora i pripreme za nedjelju.

Izbornik Tucak imat će, dapače, što pripremati i analizirati do nedjelje jer uvodni dio, čiji smo dio već opisali, podsjetio je na onaj protiv Crne Gore, s time da je ovaj rezultatski bio puno lošiji. Hrvatska je promašila prvih pet napada s igračem više, u napadu je, prilično atipično, vladala i konfuzija jer igrači se u jednom od njih deset sekundi nisu mogli dogovoriti tko će na desnu stranu. Nevjerojatno. Konačno, iz šestog je pokušaja Tzortzatosa probio Tin Brubnjak, debitant na SP-u, koji je u sastavu zamijenio Lazića. Treba imati hrabrosti kad nitko neće, bravo, Tine!

Opet, Grčka je vodila 5-2, mogla je i više da hrvatski gol nije spašavao Marko Bijač. Skinuo je kontru Genidouniasu, još nekoliko teških udaraca Grka. Makar je Tzortzatos bio sjajan, Bijač je bio još sjajniji. Čak deset obrana u 14 minuta. Ipak je s Grcima dijelio i svlačionicu u Olympiacosu.

Foto: Anniko Kovacs/HVS

S takvim Bijačem morao je kad-tad proraditi napad, uhvatili smo Grke preko Harkova (5-5), a s dva gola Žuvele i prvi put poveli na utakmici u trećoj četvrtini (7-6). Grčka je dotad bila bez gola vrsnog strijelca Genidouniasa, s tek nekoliko minuta u bazenu prvog braniča - i više od toga - Skoumpakisa. Na svako dodavanje prema njihovim centrima, naši su braniči već mogli zaplivati prema prostoru za isključene igrače. Uostalom, znali smo da Grci imaju vrhunski tercet centara.

Dugo smo čekali da proradi Loren Fatović i najboljem izdanju, kad se to konačno dogodilo, odvojili smo se i na dva gola razlike, mirnije disali uoči zadnjih osam minuta. Nakon Lorenovih golova stali smo u napadu, prema golu Grčke nismo ni gledali, ali Bijač je rekao da ima lijeka i za to. One koji to eventualno ne znaju, još je jednom uvjerio da je golmanski broj jedan u vaterpolskom svijetu.

Foto: Anniko Kovacs/HVS

Hrvatska ide među osam najboljih reprezentacija svijeta, protivnik će za ulazak u zonu medalja biti Španjolska ili Mađarska, odnosno gubitnik iz njihovog međusobnog susreta. Za ulazak u zonu medalja trebat ćemo još takvih poput Bijača...

Grčka - Hrvatska 9-10 (4-1, 2-4, 1-4, 2-1)

Grčka: Tzortzatos (11 obrana), Andreadis; Genidounias Skoumpakis 1, Gkiouvetsis 1, Argyrpoulos 1, Chalvyopoulos, Gkillas 1, Kalogeropoulos 2, Alafragkis 2, Kakaris, Nikolaidis, Papanikolau, Pouros

Hrvatska: Bijač (14 obrana), Popadić; Burić, Fatović 3, Lončar 1, Bukić, Vukičević, Žuvela, Kržić, Vrlić, Butić 2, Harkov 1, Biljaka, Brubnjak 1