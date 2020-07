'Ako u klubu nisu zadovoljni sa mnom, otići ću bez problema...'

Inter me pozvao na trogodišnji projekt kako bih ih vratio tamo gdje i pripadaju. Naravno, za to treba vremena. Došao sam ovdje s puno entuzijazma, imam vjere, rekao je Conte

<p>Trener Intera, <strong>Antonio Conte</strong>, rekao je da nema problema s odlaskom s klupe ukoliko je klub s njim. Podsjetimo, Conte je u Inter stigao početkom sezone, ali postoje glasine da bi ih mogao napustiti već na njenom kraju, a pojavile su se u nastavku sezone u kojemu Inter baš i ne briljira. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Kova i Broz u busu</strong></p><p>- Inter me pozvao na trogodišnji projekt kako bih ih vratio tamo gdje i pripadaju. Naravno, za to treba vremena. Došao sam ovdje s puno entuzijazma, imam vjere - rekao je Conte za Sky Sport Italia. </p><p>- Nakon isteka mog ugovora bit ću sretan budu li ga htjeli produljiti. Znam da je još dug put pred nama, ali ne želim tu biti ako me ne žele. Ako su svi sretni s poslom koji obavljam, a smatram da je tako u ovome trenutku, koliko znam, ne vidim razlog zašto ne bismo nastavili suradnju - kaže Conte.</p><p>- Ali ako nisu sretni s poslom koji obavljam, neću imati problema s odlaskom - potvrdio je.</p><p>Inter je bez Romelua Lukakua uspio pobijediti u ponedjeljak Torino golovima Ashleya Younga, Diega Godina i Lautara Martineza, koji je tako završio svoju 'sušu' od pet utakmica bez golova.</p><p>- Mislim da smo dobro krenuli u utakmicu, a onda je tu bio taj udarac iz kornera. Dobili smo gol. Šokiran sam što je Samir napravio pogrešku, on stvarno rijetko radi pogreške. Mislim da smo dominirali utakmicom - rekao je.</p><p>- Taj nas je gol mogao unervoziti, ali nije. Uspjeli smo zabiti svoje golove. Puno smo manje 'providni' nego što smo bili prije i sada napadamo s više igrača. Rezultat mora okruniti taj naš rad i trud, a kada se to ne dogodi budem razočaran - zaključio je.</p>