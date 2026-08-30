Aktualni prvak odgovorio Hrgi na izazov: 'Ako je on spreman i ja sam. Borimo se u Njemačkoj'

Filip Hrgović (34) došao je do najveće pobjede u njegovoj karijeri okitivši se IBF-ov svjetskim pojasom i unatoč favoriziranju protivnika Mosesa Itaume (21) začepio usta svim boksačkim kritičarima i javnosti. Nakon osvojene titule prvaka u londonskoj O2 Areni, Hrgović je pozvao Daniela Duboisa od kojeg ima jedini poraz u profesionalnoj karijeri iz 2024. i Agita Kabayela na sljedeću borbu.

Kabayel je jedan od četiri teškaška prvaka, a odmah mu je i odgovorio te rekao je kako je spreman na borbu protiv Hrgovića, a Hrvata je komentirao nakon meča.

- Ludo, ludo. Hrgović je bio sasvim spreman, jako dobro je trenirao i vidjelo se da je dobar. No, u prvih osam rundi Itauma je dobio meč. Ludo, to vam je teška kategorija - rekao je za Boxing News te dodao:

Hrgovic vs Kabayel? 👑



Agit Kabayel welcomes a unification clash with Filip Hrgovic in Germany. pic.twitter.com/2KE7d2ljDZ — Boxing News (@BoxingNewsED) August 30, 2026

- Mislim da se Itauma previše istrošio u prvim rundama, previše je mahao i čak su mu iz kuta govorili da uspori. No, to je iskustvo.

Na pitanje o potencijalnog borbi protiv 'El Animala' izjavio je:

- Ma, može. Prozvao me u ringu, ako je on spreman, spreman sam i ja. Neka se borimo u Njemačkoj.

Hrgović je još u ringu zamolio vlasnika Queensberryja Franka Warrena da mu sljedeći meč bude organiziran u Hrvatskoj, a Filipov sljedeći protivnik trebao bi biti Frank Sanchez, koji se povukao iz meča kako bi omogućio Hrgoviću da se bori s Itaumom.

