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AGIT KABAYEL JASAN

Aktualni prvak odgovorio Hrgi na izazov: 'Ako je on spreman i ja sam. Borimo se u Njemačkoj'

Piše Issa Kralj,
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Aktualni prvak odgovorio Hrgi na izazov: 'Ako je on spreman i ja sam. Borimo se u Njemačkoj'
Foto: screenshot DAZN X
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Hrgović je šokirao boksački svijet i uzeo IBF pojas, a odmah nakon trijumfa prozvao Duboisa i Kabayela za novu bitku

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Filip Hrgović (34) došao je do najveće pobjede u njegovoj karijeri okitivši se IBF-ov svjetskim pojasom i unatoč favoriziranju protivnika Mosesa Itaume (21) začepio usta svim boksačkim kritičarima i javnosti. Nakon osvojene titule prvaka u londonskoj O2 Areni, Hrgović je pozvao Daniela Duboisa od kojeg ima jedini poraz u profesionalnoj karijeri iz 2024. i Agita Kabayela na sljedeću borbu.

Moses Itauma v Filip Hrgovic - IBF World Heavyweight Title Moses Itauma v Filip Hrgovic - IBF World Heavyweight Title Moses Itauma v Filip Hrgovic - IBF World Heavyweight Title
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Foto: Peter Cziborra

Kabayel je jedan od četiri teškaška prvaka, a odmah mu je i odgovorio te rekao je kako je spreman na borbu protiv Hrgovića, a Hrvata je komentirao nakon meča. 

- Ludo, ludo. Hrgović je bio sasvim spreman, jako dobro je trenirao i vidjelo se da je dobar. No, u prvih osam rundi Itauma je dobio meč. Ludo, to vam je teška kategorija - rekao je za Boxing News te dodao: 

- Mislim da se Itauma previše istrošio u prvim rundama, previše je mahao i čak su mu iz kuta govorili da uspori. No, to je iskustvo. 

Na pitanje o potencijalnog borbi protiv 'El Animala' izjavio je:

- Ma, može. Prozvao me u ringu, ako je on spreman, spreman sam i ja. Neka se borimo u Njemačkoj. 

Hrgović je još u ringu zamolio vlasnika Queensberryja Franka Warrena da mu sljedeći meč bude organiziran u Hrvatskoj, a Filipov sljedeći protivnik trebao bi biti Frank Sanchez, koji se povukao iz meča kako bi omogućio Hrgoviću da se bori s Itaumom. 
 

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