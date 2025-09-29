Manje bodova nakon osam kola Riječani su imali samo u sezoni 2022./2023.
Alarm na Rujevici: Rijeka je promašila prijelaznim rokom
Datum je 25. svibnja 2025. Rujevica je vulkan, dim baklji nadvio se nad tribinama. More ljudi čeka uz aut-liniju posljednji sučev zvižduk. A onda - trans, ludilo, pjesme i vatromet koji para nebo. Rijeka je pobijedila Slaven Belupo u posljednjem kolu HNL-a i osvojila drugi naslov prvaka. Grad je disao kao jedno, a Korzo se pretvorio u rijeku euforije. Slavlje je trajalo do jutra.
