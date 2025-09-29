Obavijesti

Sport

Komentari 4
SLAB REZULTAT PLUS+

Alarm na Rujevici: Rijeka je promašila prijelaznim rokom

Piše Mato Galić,
Čitanje članka: 2 min
Alarm na Rujevici: Rijeka je promašila prijelaznim rokom
storyeditor/2025-09-27/PXL_270925_139166011.jpg | Foto: Nel Pavletić/Pixsell

Manje bodova nakon osam kola Riječani su imali samo u sezoni 2022./2023.

Datum je 25. svibnja 2025. Rujevica je vulkan, dim baklji nadvio se nad tribinama. More ljudi čeka uz aut-liniju posljednji sučev zvižduk. A onda - trans, ludilo, pjesme i vatromet koji para nebo. Rijeka je pobijedila Slaven Belupo u posljednjem kolu HNL-a i osvojila drugi naslov prvaka. Grad je disao kao jedno, a Korzo se pretvorio u rijeku euforije. Slavlje je trajalo do jutra.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
Veliki udarac za hrvatski tenis: Sin legendarnog Ivana Ljubičića odlučio igrati za drugu državu
NADAREN KAO OTAC

Veliki udarac za hrvatski tenis: Sin legendarnog Ivana Ljubičića odlučio igrati za drugu državu

Leonardo Ljubičić (16), jedan od najvećih hrvatskih talenata, neće nastupati pod hrvatskom zastavom. Njegov otac Ivan Ljubičić nekada je bio treći igrač svijeta, brončani je iz Atene, osvajač Davis kupa 2005...
VIDEO Milan - Napoli 2-1: San Siro se naklonio Modriću, Milan s igračem manje preuzeo vrh!
UZBUDLJIV DERBI

VIDEO Milan - Napoli 2-1: San Siro se naklonio Modriću, Milan s igračem manje preuzeo vrh!

'Rossoneri' su poveli već u 3. minuti. Nakon pola sata udvostručili su prednost da bi u nastavku skrivili penal i ostali s igračem manje. Ipak, uspjeli su izdržati i u izravnom derbiju svrgnuti Napoli s vrha
VIDEO Dinamo - Slaven 4-1: 'Modri' deklasirali 'farmaceute'
LUDNICA OD UTAKMICE

VIDEO Dinamo - Slaven 4-1: 'Modri' deklasirali 'farmaceute'

Kovačević je izmiješao sastav u odnosu na Fener. Pričuve su sjajno reagirale, Kulenović i Bakrar su golovima opravdali povjerenje. Hoxha je zabio i asistirao, sjajan gol dao je Lisica, a Ljubičić dvaput asistirao

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025