ALARM U BARCELONI Dani Olmo izašao iz igre uz bolan izraz lica

Dani Olmo morao je izaći iz igre u sudaru velikana PSG-a i Barcelone na Parku prinčeva u trećem kolu Lige prvaka. Igrala se 25. minuta kad je španjolski nogometni reprezentativac sjeo na travu. Kako se činilo na prvu, zbog problema s preponama.

Trener Hansi Flick umjesto njega uveo je Fermina Lopeza. Španjolski mediji nisu previše optimistični oko stanja bivšeg dinamovca zbog gesti koje je pokazivao pri izlasku s travnjaka i kad je sjeo na klupu. Držao se za glavu.

Foto: Stephane Mahe

‼️𝐀𝐥𝐚𝐫𝐦𝐚 𝐜𝐨𝐧 𝐎𝐥𝐦𝐨: 𝐜𝐚𝐦𝐛𝐢𝐚𝐝𝐨 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝟐𝟔' 𝐞𝐧 𝐏𝐚𝐫í𝐬 👉El azulgrana ha tenido que abandonar el terreno de juego por unas molestias musculares tras un mal apoyo y deja en el aire su presencia en el Clásico del domingo 📸Dani Barbeito https://t.co/tmjjc13yhp — Diario SPORT (@sport) October 20, 2026

I nije on jedini koji je u prvom dijelu morao izvan igre. Lanjski osvajač Zlatne lopte Ousmane Dembele kod PSG-a izašao je još ranije, u 20. minuti, a mjesto je prepustio Ferranu Torresu.

PSG je poveo prije kraja prvog dijela, Desire Doue je u 38. minuti lijepim udarcem s 20-ak metara pogodio gol Joana Garcije koji je briljirao s čak osam obrana, šest unutar šesnaesterca.