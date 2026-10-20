Obavijesti

Sport

Komentari 1
NE IZGLEDA DOBRO

ALARM U BARCELONI Dani Olmo izašao iz igre uz bolan izraz lica

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: < 1 min
ALARM U BARCELONI Dani Olmo izašao iz igre uz bolan izraz lica
Foto: Arenasport/Screenshot
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Drama u Parizu! Dani Olmo izašao zbog ozljede, a PSG je ostao bez Dembelea već u prvom dijelu

Admiral

Dani Olmo morao je izaći iz igre u sudaru velikana PSG-a i Barcelone na Parku prinčeva u trećem kolu Lige prvaka. Igrala se 25. minuta kad je španjolski nogometni reprezentativac sjeo na travu. Kako se činilo na prvu, zbog problema s preponama.

Trener Hansi Flick umjesto njega uveo je Fermina Lopeza. Španjolski mediji nisu previše optimistični oko stanja bivšeg dinamovca zbog gesti koje je pokazivao pri izlasku s travnjaka i kad je sjeo na klupu. Držao se za glavu.

UEFA Champions League - Paris St Germain v FC Barcelona
Foto: Stephane Mahe

I nije on jedini koji je u prvom dijelu morao izvan igre. Lanjski osvajač Zlatne lopte Ousmane Dembele kod PSG-a izašao je još ranije, u 20. minuti, a mjesto je prepustio Ferranu Torresu.

PSG je poveo prije kraja prvog dijela, Desire Doue je u 38. minuti lijepim udarcem s 20-ak metara pogodio gol Joana Garcije koji je briljirao s čak osam obrana, šest unutar šesnaesterca.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk i Dinamo
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk i Dinamo

Dinamo traži nokaut-fazu u Europskoj ligi, Hajduk nakon odličnog starta vjeruje u nastavak natjecanja u Konferencijskoj
FOTO Uf, udarila mu na ego! Glumica filmova za odrasle javno osramotila Ikera Casillasa
ON JU TUŽIO

FOTO Uf, udarila mu na ego! Glumica filmova za odrasle javno osramotila Ikera Casillasa

Legendarni golman Real Madrida Iker Casillas našao se u žiži španjolske javnosti. Pornoglumica Claudia Bavel, s kojom se viđao neko vrijeme, otkrila je kako je loš u krevetu, a on ju je odlučio tužiti
Evo kako se mijenjala Georgina: 'Sad sam j****a šefica. Od busa do odlaska doma u Bugattiju'
ODUVIJEK PLIJENI POGLEDE

Evo kako se mijenjala Georgina: 'Sad sam j****a šefica. Od busa do odlaska doma u Bugattiju'

Georgina i Ronaldo: od sudbonosnog susreta u Gucci trgovini do glamurozne obitelji. Njihova ljubav, ispunjena srećom i tugom, osvojila je svijet. Nedavno su se vjenčali

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026