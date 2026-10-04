ALARM U DINAMU Stojković se ozlijedio čim je ušao u igru!

Trener Dinama Mario Kovačević je pri vodstvu 3-0 protiv Vukovara u osmini finala Hrvatskog kupa (završilo je 4-0) odlučio razigrati prvotimce za iduću subotu i derbi protiv Hajduka u HNL-u na Poljudu. Luka Stojković je potrajao svega četiri minute, od ulaska u igru u 62. do 66., kad se ozlijedio na neravnom terenu u Borovu Naselju.

Desetka "modrih" je bez borbe za loptu proklizala, čini se kako je u pitanju desni gležanj. Odmah je bilo jasno da to nije dobro, šepajući je produžio ravno u svlačionicu, Kovačević je umjesto njega u igru poslao Roberta Mudražiju.

Video Stojkovićeve ozljede pogledajte OVDJE.

Dinamo ima paklen raspored do iduće reprezentativne stanke, što je jedan od razloga zašto je i tražio da utakmicu protiv Vukovara odradi tijekom reprezentativne stanke. Nakon Hajduka, gdje neće biti suspendiranog kapetana Josipa Mišića, dočekat će Anderlecht u Europskoj ligi 15. listopada, tri dana poslije gostuje kod Slaven Belupa pa slijedi novi domaći europski dvoboj protiv NEC Nijmegena, pa Rijeka u HNL-u, Rudeš u Velikoj Gorici, gostovanje kod Sunderlanda i na koncu gostovanje kod Varaždina. Osam utakmica u svega 29 dana.