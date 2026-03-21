Alarm u Liverpoolu: Poraz kod Brightona uz ozljedu Ekitikea
Nogometaši Brighton and Hove Albiona vratili su se u gornji dio ljestvice engleske lige zahvaljujući 2-1 domaćoj pobjedi protiv aktualnog prvaka Liverpoola u susretu 31. kola.
Oba gola za Brighton zabio je Welbeck (14, 56), dok je strijelac za Liverpool bio Kerkez (30). Brighton je skočio na ljestvici za četiri mjesta i sad aje osmi sa 43 boda, šest manje od petog Liverpoola. Vodi Arsenal sa 70 bodova, devet manje uz utakmicu manje ima drugi Manchester City.
Navijače Liverpoola itekako može brinuti i ozbiljna ozljeda Huga Ekitikea već u šestoj minuti. Iskrenuo je gležanj, a prve prognoze nisu dobre ni za njega ni za klub, a ni za navijače francuske reprezentacije tri mjeseca uoči Svjetskog prvenstva.
