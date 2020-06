Albanci tvrde: Dinamo želi mladog albanskog wunderkinda

Ernest Muci ima 19 godina, igra za vodeću Tiranu i ove je sezone u 19 utakmica zabio osam golova. Još nije poznato razmišljaju li doista u Maksimiru o njemu ili je to još jedna 'novinarska patka'...

<p>Dinamo nastavlja potragu za mladim nogometašima iz cijeloga svijeta, a <strong><a href="https://abc24.al/reagon-talenti-i-tiranes-e-verteta-me-dinamo-zagreb/">albanski mediji </a></strong>raspisali su se o interesu 'modrih' za mladim albanskim talentom <strong>Ernestom Mucijem</strong>. Riječ je o 19-godišnjem napadaču, članu tamošnjeg prvoligaša <strong>Tirane </strong>koji je ove sezone u 19 utakmica zabio osam pogodaka. Ernest Muci nastupa i za albansku reprezentaciju do 19 godina za koju je u šest nastupa zabio i šest golova.</p><p>Albanski mediji navode kako je Dinamo već započeo pregovore s mladim nogometašem koji je u posljednjoj utakmici golom u 92. minuti zabio za 1-1 na gostovanju kod<strong> Beselidhje Lezhe</strong>. No, Tirana je u prvoj utakmici slavila 5-1, pa već ranije osigurala plasman u polufinale Kupa. Tirana je danas vodeća momčad albanskog nogometa s devet bodova prednosti ispred drugoplasiranog <strong>Kukesija</strong>.</p><p>Ernest Muci već je mjesecima na oku grčkih klubova <strong>(Olympiacos, Panathinaikos, AEK)</strong>, no tamošnji ga mediji i dalje 'guraju' u Dinamo. Nije poznato jesu li 'modri' doista zainteresirani za mladog napadača, no poslije utakmice s Beselidhje Lezhe sam je igrač progovorio o potencijalnom interesu <strong>Dinama</strong>.</p><p>- I dalje sam igrač Tirane, a za sada ne razmišljam o transferu, već samo o naslovu prvaka Albanije. Svjestan sam da postoje neki interesi za mene, ali još nema nikakvih konkretnih ponuda, pa niti one zagrebačkog Dinama. Vidjet ćemo što će se sve događati kada završi prvenstvo, do tada želim biti potpuno fokusiran na nogomet - završio je <strong>Muci</strong>.</p><p>I dalje nije poznato razmišljaju li doista u <strong>Dinamu </strong>o dovođenju mladog nogometaša, vide li ga u svojoj prvoj ili (logičnije) drugoj momčadi, no sve će biti jasnije sljedećih dana...</p>