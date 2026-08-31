Alcaraz slavio u New Yorku, Grk bolji od Ivaniševićevog učenika

Španjolski tenisač Carlos Alcaraz vratio se pojedinačnom tenisu nakon sredine travnja i oporavka od ozljede te je slavio u prvom kolu US Opena, Grand Slam turnira kojem je domaćin New York.

Alcaraz je po prvi puta nakon zemljanog turnira u Barceloni tijekom travnja tenis zaigrao prošlog tjedna na US Openu kada je sa Serenom Williams nastupao na turniru mješovitih parova. Sada se vratio pojedinačnim mečevima, a na startu turnira pobijedio je ruskog igrača Romana Safjulina sa 6-4, 6-4, 6-4.

Foto: Mike Segar

Drugi nositelj Alcaraz u drugom će kolu igrati protiv Portugalca Jaime Farije koji je u pet setova bio bolji od Amerikanca Brooksbyja.

Grk Stefanos Tsitsipas, nekadašnji stalni član desetorice najboljih igrača na svijetu, već duže vrijeme traži izgubljenu formu, ali je na startu US Opena upisao značajnu pobjedu. Svladao je s 4-6, 7-6(3), 6-1, 6-4 desetog nositelja Arthura Filsa.

Uoči US Opena francuski tenisač Fils je osvojio Masters 1000 turnir u Cincinnatiju i time ispisao najbolji rezultat u karijeri, ali je u New Yorku vrlo brzo naletio na prepreku.

Foto: GEOFF BURKE

Tsitsipasu slijedi meč protiv južnoafričkog tenisača Lloyda Harrisa.

Hrvatski tenisač Marin Čilić trebao je igrati protiv 23. nositelja Rusa Andreja Rubljova, ali je otkazao nastup zbog ozljede. Čilićevo je mjesto zauzeo Finac Otto Virtanen koji je imao 2-0 u setovima protiv Rubljova nakon dobivena dva tie-breaka.

Rubljov je ipak uspio izvući meč te je na kraju slavio 6-7(5), 6-7(0), 6-0, 6-2, 7-6(5) i sada mu slijedi meč protiv Daniela Meride, nadolazeće španjolske zvijezde i pobjednika ovogodišnjeg turnira u Umagu.

Arina Sabaljenka, prva igračica na svijetu i pobjednica US Opena posljednje dvije godine, na startu je ovogodišnjeg turnira nadigrala Kolumbijku Camilu Osoriju sa 6-2, 6-4.