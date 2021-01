Toliko puta nepravedno podcijenjen. Godinama je bio jedan od najboljih hrvatskih golmana, hobotnica koja je izluđivala protivnike. Nekad mu je išlo, nekada ne, ali njegova postignuća najbolje govore o kakvoj veličini je riječ. Mirko Alilović (35) s Hrvatskom je osvojio svjetsko srebro i broncu, olimpijsku broncu te dva europska srebra i dvije bronce.

No nakon 11 godina dobio je oproštaj kakav nitko nije zaslužio, a kamoli on. Hrvatska je prije tri godine na Euru u Lijepoj našoj osvojila tek peto mjesto nakon pobjede nad Češkom, a Mirku je to bila posljednja utakmica za našu reprezentaciju.

Prije toga je uzeo kratku pauzu, nije išao na OI 2016. godine ni na SP 2017. godine, vratio se, ali jedan događaj nakon poraza od Francuske, kojim smo izgubili sve šanse za polufinale, je presudio. Huligani su napali kuću njegove punice na Rabu, nastradali su prozori i dio krova, a Mirko je nakon toga najavio oproštaj jer se bojao za svoju obitelj.

- Ta pozitiva u reprezentaciji je uvijek tu. Mi se nikad ne predajemo i zato su ovakvi rezultati. Nakon nečeg lošeg što nam se dogodi, a recimo u mom slučaju je bilo svega. Puno loših trenutaka zadnjih godina u reprezentaciji, bio sam psihički jako loše, ali to je nevjerojatno da te ti pozitivni momci uvijek dižu i kad nisi tamo to ti nedostaje. Ja sam već 2016. odlučio da mi je dosta svega, znao sam i sam da ne branim u reprezentaciji kao u klubu. To je meni osobno stvaralo pritisak, morao sam se dokazivati, prvo sebi, a onda i drugima. To je još veća crna rupa. Te 2016. sam uzeo pauzu, propustio sam svoje treće Olimpijske igre, vratio sam se 2018. godine. Bilo je kako je bilo, završilo je još gore nego u Poljskoj, napad na imovinu bez ikakvog razloga, to je samo sport, ali zaboravili smo to i ostajem vezan uz Hrvatsku samo s pozitivnim stvarima - rekao je Mirko Alilović u razgovoru za Gol.hr.

A gdje je danas Mirko?

- Ja sam trenutno u Pick Szegedu, u Mađarskoj. Tu mi je već treća godina ugovora, produžili smo na dvije sezone. Već sam deset godina u Mađarskoj, obitelj mi tu uživa. Na kraju nismo išli u posjetu kod obitelji, ne riskiramo puno sa zdravljem. Ja sam prebolio koronu, ali obitelj nije tako da ostajemo ovdje, slobodno se krećemo i najbitnije je da imamo neku vrstu slobode.

I dan danas se pamti ona nevjerojatna pobjeda protiv Poljske s Eura 2016. godine. Hrvatskoj je trebala pobjeda od 11 razlike, bilo je to praktički nemoguće za očekivati, ali naši su vjerovali. Na kraju smo ih pobijedili 37-23!

- Prije utakmice trebala nam je pobjeda Norveške protiv Francuske, to su Norvežani i napravili. Sjećam se dok smo se istezali prije utakmice Marino Marić nam je rekao: ''Ljudi, mi ovo možemo napraviti, samo vjerujte'', nikad nisam paničario kad smo vodili 15 razlike, a tu jesam. To je nešto nevjerojatno bilo, imali su sjajnu reprezentaciju i iskusnu. Oni nisu znali što da rade na terenu. Pogubili su se i pojeo ih je pritisak. To se doživi samo jednom. Njihov trener je dan prije utakmice rekao da ne treba pričati bajke, ali na kraju se sve osvetilo. Podcijenili su nas jer smo mi imali samo jedan izlaz, a to je pobjeda od 11 razlike - rekao je Alilović.

Iako više nije u reprezentaciji, Mirko i dalje sve prati.

- U današnje vrijeme je teško prognozirati bilo što. Bitno je da krene prvenstvo bez ozljeda i nekih skandala. Dobro je što su zatvorili tribine, čuvaš se da budeš zdrav, a oni su htjeli pustiti biološku bombu unutra. To nije imalo nikakvog smisla. Turnir će krojiti zdravstveni uvjeti, koronavirus. Ako svi budu zdravi možemo daleko, kompletni smo nakon dugo vremena, ostale reprezentacije imaju problema. Sve ovisi o otvaranju, Katar pa Angola, ako tu krenemo kao u Njemačkoj onda možemo daleko. Izbjegli smo neka križanja poput na nekim prvenstvima kad su s druge strane bili Norvežani, Danci i Francuzi. Ali ne trebamo o tome misliti, samo o sebi. Ta forma i zanos će nas nositi dalje. Nijemci i Danci nemaju takvu atmosferu kao mi, to je i drugačiji mentalitet i odrastanje. Mi smo drugačiji, mi kad krenemo nešto trenirati odmah sanjamo i Realu, Barceloni, NBA ligi. Ta nas glad vuče dalje i zato smo stalno u svjetskom vrhu - kazao je Mirko.