Alilović za 24sata: 'Ma nema razloga za brigu, Hrvatska se nema koga bojati na EP-u!'

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: 4 min
Foto: Sanjin Strukić/Goran Stanzl/PIXSELL

Sigurdsson ima slatke brige na golmanskoj poziciji. 'S Kuzmanovićem i Mandićem mirni smo sljedećih 15 godina', kaže nam Alilović

Za četiri dana hrvatski će rukometaši u Malmöu otvoriti Europsko prvenstvo protiv Gruzije, a u kakvom stanju je naša reprezentacija, imali smo priliku vidjeti u dvije prijateljske utakmice protiv Njemačke. Izgubili smo oba puta, 32-29 u Zagrebu pa 33-27, no rezultat je nevažan u ovoj fazi priprema, utakmice protiv jednog od favorita za medalju bile su idealan test za izbornika Dagura Sigurdssona koji je imao priliku vidjeti na kojim detaljima mora raditi do početka turnira. 

UŽIVO Transferi: Španjolac iz Hajduka otišao u drugoligaša, šef će mu biti legenda Barcelone
Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Barcelona - Real Madrid 3-2: Kataloncima Superkup nakon prave golijade! Raphinha junak
Raphinha je zabio dva gola za Barcelonu, jedan je dodao Lewandowski, dok su za Madriđane zabili Vinicius i Gonzalo. Barceloni je ovo 16. trofej Superkupa u povijesti i najuspješniji su u Španjolskoj po tome
FOTO Vinicius je imao hat-trick i prije nego što je sezona počela
Kad Vinícius Júnior odmara, to je daleko od mirnog. Zabavljao se s poznatim latino influencericama dok mu novi ugovor s Realom visi u zraku

