Sigurdsson ima slatke brige na golmanskoj poziciji. 'S Kuzmanovićem i Mandićem mirni smo sljedećih 15 godina', kaže nam Alilović
Alilović za 24sata: 'Ma nema razloga za brigu, Hrvatska se nema koga bojati na EP-u!'
Za četiri dana hrvatski će rukometaši u Malmöu otvoriti Europsko prvenstvo protiv Gruzije, a u kakvom stanju je naša reprezentacija, imali smo priliku vidjeti u dvije prijateljske utakmice protiv Njemačke. Izgubili smo oba puta, 32-29 u Zagrebu pa 33-27, no rezultat je nevažan u ovoj fazi priprema, utakmice protiv jednog od favorita za medalju bile su idealan test za izbornika Dagura Sigurdssona koji je imao priliku vidjeti na kojim detaljima mora raditi do početka turnira.
