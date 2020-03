All Star dres LeBrona Jamesa prodan za 630 tisuća dolara!

Dres zvijezde LA Lakersa, LeBrona Jamesa prodan je za nevjerojatnih 630.000 američkih dolara na aukciji održanoj u četvrtak navečer, prema informacijama Darrena Rovella. Čak su i hlačice na aukciji preko NBA Auctions i dosegle su do sada ponudu od 3.220 dolara. Inače, LeBron je na toj utakmici postigao 23 poena, šest asistencija i pet skokova u 19 minuta.

Udruga igrača NBA-a donirat će sva sredstva prikupljena na aukciji, tih 630 tisuća i sav novac od prodaje ostala 24 All Star dresa za Mamba on Three Fund i Mamba & Mambacita Sports Foundation.

LeBron’s 2020 All-Star Game jersey sold last night on @NBAAUCTIONS for $630,000, shattering the record paid for a modern NBA jersey. The previous high for a LeBron Jersey? $192,000 for his high school jersey he wore on the SI cover. pic.twitter.com/dHTKrcjc3i