All Star spektakl: Towns, PG & Giannis... Festival zakucavanja!

NBA liga je i u službenim utakmicama postala parada naglašeno napadačke košarke. Za ono što su krajem '80-ih i početkom '90-ih 'Bad boy' Detroit Pistonsi radili Jordanu i Bullsima danas bi netko završio 'u zatvoru'.

Zato u današnjoj eri iz noći u noć imamo nove rekorde. U 'triple-doubleovima', tricama, poenima, asistencijama... Nikad mekše obrane, nikad više ispucanih trica.

Foto: Bob Donnan

Sviđa li vam se više košarka iz doba Jordana, Birda, Magica, Hakeema i Thomasa ili vam je draža ova priča Currya, Hardena, Giannisa, LeBrona i Westbrooka, stvar je ukusa.

Premda je nekad i na All Star tekmama kompetitivnost bila izraženija to je, naravno, uvijek bila opuštena priča i težnja atrakciji. Sinoć je su 68. All Staru u MJ-ovoj Charlottei pala 342 poena. Sa bezbroj atrakcija.

VIDEO POGLEDAJTE OVDJE

Početkom druge četvrtine dogodila se cca. minuta i pol fenomenalnih zakucavanja! Najprije je Karl-Anthony Towns u dvokoraku skoro izbio konstrukciju iz parketa, onda je Paul George lansirao svojih spektakularnih 360 stupnjeva, a na kraju su Steph Curry i Giannis Antetokounmpo vrhunskom Curryjevom asistencijom od parketa i monstruoznim kucanjem 'Greek Freaka' digli Spectrume Centre na noge.

U domu Jordanovih Hornetsa dečki su se iskazali pred 'GOAT-om'. Koji je Hardenu, Westbrooku i ostalim skupljačima statistike na press-konferenciji kratko i jasno poručio:

- Svaka čast svakome tko zabije 30, 40 ili 50 po tekmi. Respekt i svakom triple-doubleu, sve su to dokazi klase koju imamo u NBA, ali 'ajmo objektivno...Nemjerljivo teže od toga je: osvojiti šest naslova - rekao je Michael Jordan.

Bum! TO je bilo najžešće zakucavanje All Star vikenda!