Navijači Juventusa i dan danas ne mogu prežaliti odlazak Massimiliana Allegrija. Talijanski stručnjak je 'staru damu' napustio 2019. godine po isteku ugovora nakon petog uzastopnog naslova u Serie A.

Pod njim je Juve igrao sjajno, bio je dvaput u finalu Lige prvaka i osvojio četiri Kupa uz pet naslova u talijanskom prvenstvu, no dvije godine nakon njegovog odlaska stvari su bitno drugačije. Juventus je i ove sezone ispao u osmini finala Lige prvaka, već se praktički oprostio od naslova u domaćem prvenstvu te se bori za plasman u Ligu prvaka, a jedina nada za trofej je finale Kupa u kojem će igrati protiv Atalante.

Maurizio Sarri i Andrea Pirlo pokazali su da nisu Allegrijev kalibar i zapravo su raštimali sve ono što je on godinama gradio. No mnogi se pitaju zašto je Allegri otišao. Da, istekao mu je ugovor, ali glavni razlog zašto ga nije produžio je neslaganje s predsjednikom Juventusa Andreom Agnellijem čija je riječ zadnja.

Bivši trener 'stare dame' je još 2018. godine bio protiv dolaska Cristiana Ronalda, no njega se ništa nije pitalo. Klub ga je platio 100 milijuna eura, ali za kratko vrijeme je zaradio puno više. Porasla je prodaja dresova, sponzori su postajali sve darežljiviji s puno većim svotama, a marketing više nije bio ni potreban kada je to Cristiano Ronaldo.

Čelnici Juventusa smatrali su kako s Portugalcem mogu do naslova Lige prvaka, ali Allegri je imao neku drugu viziju. Još tijekom sezone 2018/2019 je govorio kako Ronaldo ne utječe pozitivno na momčad i da se sve mora vrtjeti oko njega pa je savjetovao čelnicima da ga prodaju.

- Riješite se Ronalda, on blokira rast momčadi i kluba - govorio je navodno Allegri Agnelliju, piše La Reppublica, no on ga nije poslušao. Dapače, riješio se njega.

I zapravo tada je počela havarija Juvea u kojoj se nalazi i danas. Raspad je krenuo još početkom prošle sezone kada je Maurizio Sarri neshvatljivo ignorirao Marija Mandžukića da bi ga u konačnici i otpisao. Mandžo je bio motor i simbol te momčadi, no klub se prema njemu ponio nimalo gospodski pa je otišao početkom 2020. godine u Katar.

Nije se ni Sarri dugo zadržao već je postao bivši na kraju sezone nakon ispadanja od Lyona u osmini finala Lige prvaka, a njegovim stopama uskoro bi mogao i Andrea Pirlo pod čijim vodstvo momčad igra jako loše.

I tako. Od moćne momčadi prije dvije godine do momčadi koja se bori za plasman u Ligu prvaka. To je Juventusova realnost.