Ameri upoznali Ibrahimovića: Učio hokejaše kako žonglirati

Europa jako dobro zna tko je Zlatan Ibrahimović, znaju to i američki nogometni fanovi, no sada ga upoznaju i svi ostali. Od dolaska u LA Galaxy Ibra je glavna tema većine sportskih razgovora, a nakon golčine u debiju velikog Šveđanina svi žele ugostiti.

Za rukom je to sinoć pošlo NHL momčadi LA Kings. Prije utakmice s Minnesotom Zlatan je došao pred svlačionicu Kingsa, donio loptu i žonglirao u društvu hokejaša. Naravno, nisu mu Brown, Rieder i ostali mogli puno toga pokazati, no barem je sa Slovencem Anžeom Kopitarom mogao progovoriti koju.

When a soccer superstar wants to juggle with you, you don't turn him down.



Come see @Ibra_official with the @LAGalaxy this Sunday for LA Kings Night >> https://t.co/i3VVyFbIRA pic.twitter.com/BkXWhVuw3q