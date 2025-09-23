Obavijesti

Sport

Komentari 0
MIŠLJENJA NAŠIH STRUČNJAKA PODIJELJENA PLUS+

Američka sveučilišta uništit će europsku košarku? Tamo hrle i Hrvati, a budućnost im je upitna

Piše Zdravko Barišić, Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 5 min
Američka sveučilišta uništit će europsku košarku? Tamo hrle i Hrvati, a budućnost im je upitna
Foto: Profimedia

Američka sveučilišta talentiranim Europljanima nude i do pola milijuna eura po sezoni. Tamo hrle i Hrvati, ali tek su rijetki u naslovnim ulogama. 'Barcelona i Real razmišljaju o ukidanju omladinskih pogona', kaže Simon

Amerikanci uvelike diktiraju razvoj europske košarke. I nije to ništa novo, prisutno je još od početka 90-ih godina kada je prvi val europskih igrača kročio u NBA ligu i otvorio put ostalima. Tamo se dijeli najbolja lova, igraju najbolji svjetski košarkaši i Europljani su uspjeli pronaći svoje mjesto na vrhu piramide.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Ovo su svi osvajači Zlatne lopte od 1995. Prepoznajete ih?
LEO I CRISTIANO DOMINIRALI

FOTO Ovo su svi osvajači Zlatne lopte od 1995. Prepoznajete ih?

Lionel Messi osvojio ih je osam, Cristiano Ronaldo pet. Luka Modrić prekinuo je njihovu dominaciju, a Dembele je zadnji osvojio Zlatnu loptu. Cannavaro je jedini branič u 21. stoljeću koji je zasjeo na vrh...
Ousmane Dembele osvojio je Zlatnu loptu! Napadač PSG-a ispred 18-godišnjeg Yamala
CEREMONIJA IZ PARIZA

Ousmane Dembele osvojio je Zlatnu loptu! Napadač PSG-a ispred 18-godišnjeg Yamala

Ousmane Dembele je osvojio Zlatnu loptu. Iza Francuza je ostao Lamine Yamal, treći u poretku je Vitinha, četvrti Mohamed Salah, a top 5 zatvara zvijezda Barcelone, Raphinha
FOTO Pet je razloga zašto Livaja nije onaj stari. Jedan je na fotki
U ČEMU JE PROBLEM?

FOTO Pet je razloga zašto Livaja nije onaj stari. Jedan je na fotki

Marko Livaja više nije nositelj igre Hajduka, sad se bori s formom. Je li smršavio previše ili mu sustav ne odgovara? Navijači se pitaju gdje je nestala njegova magija

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025