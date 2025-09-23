Američka sveučilišta talentiranim Europljanima nude i do pola milijuna eura po sezoni. Tamo hrle i Hrvati, ali tek su rijetki u naslovnim ulogama. 'Barcelona i Real razmišljaju o ukidanju omladinskih pogona', kaže Simon
MIŠLJENJA NAŠIH STRUČNJAKA PODIJELJENA PLUS+
Američka sveučilišta uništit će europsku košarku? Tamo hrle i Hrvati, a budućnost im je upitna
Čitanje članka: 5 min
Amerikanci uvelike diktiraju razvoj europske košarke. I nije to ništa novo, prisutno je još od početka 90-ih godina kada je prvi val europskih igrača kročio u NBA ligu i otvorio put ostalima. Tamo se dijeli najbolja lova, igraju najbolji svjetski košarkaši i Europljani su uspjeli pronaći svoje mjesto na vrhu piramide.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku