Američka tenisačica zgrožena zbog mnoštva rasističkih uvreda

Nakon meča na turniru u Pekingu, američka tenisačica Coco Gauff skrenula je pozornost na val rasističkih uvreda koje je primila na društvenim mrežama, a negativne reakcije uslijedile su nakon incidenta tijekom njezina meča protiv 16-godišnje domaće igračice Sun Xinran.

Četvrta tenisačica svijeta pobijedila je 16-godišnju domaću igračicu sa 7-5, 6-1 i plasirala se u osminu finala turnira u Kini, ali meč je obilježio trenutak s kraja prvog seta. Gauff je servirala za ostanak u setu pri rezultatu 4-5 kada je Sun, nakon uspješnog udarca, pomislila da je osvojila poen. Amerikanka je, zapravo, ranije podigla ruku i zaustavila igru ​​jer je treperilo svjetlo na bočnim panelima uz teren.

Foto: Maxim Shemetov

Gauff je potom osvojila sljedeća tri poena i izjednačila na 5-5; dominirala je u ostatku meča, izgubivši pritom još samo jedan gem. Nakon meča, Gauff je objasnila situaciju na platformi X (bivši Twitter), naglasivši da je riječ o okolnosti na koju nije mogla utjecati.

- Bila je to nesretna situacija, ali nisam mogla utjecati na nju. Xinran je nevjerojatno talentirana igračica. Ispričala sam joj se nakon meča i ona je to potpuno razumjela - napisala je Gauff.

Dvadesetdvogodišnja Amerikanka osvrnula se i na reakcije na društvenim mrežama. Prema njezinim riječima, u samo nekoliko sati primila je mnoštvo rasističkih komentara i privatnih poruka. - Možete me ne voljeti ili se ne slagati s onim što se dogodilo, ali nema potrebe upućivati ​​mi rasističke uvrede. Količina rasističkih komentara i privatnih poruka koje sam primila u posljednjih nekoliko sati je nevjerojatna - napisala je.

Zaključila je jasnom porukom: "Nisam varalica i nisam lopov."

Gauff je time odgovorila na optužbe pojedinih korisnika društvenih mreža koji su je nakon incidenta optužili za nesportsko ponašanje. Naglasila je da je meč prekinut zbog treperavog svjetla te da se nakon meča ispričala protivnici.

