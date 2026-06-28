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'PROSLAVILA' SE U ETERU

Američka voditeljica pokajala se zbog komentara o BiH: 'Bila je loša šala, otišla sam predaleko'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 4 min
Američka voditeljica pokajala se zbog komentara o BiH: 'Bila je loša šala, otišla sam predaleko'
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Foto: Instagram

Njezine su riječi brzo odjeknule društvenim mrežama, gdje su mnogi osudili takav nastup kao neprofesionalan i sramotan, posebice jer se radilo o povijesnom uspjehu za reprezentaciju Bosne i Hercegovine

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Američka novinarka i voditeljica  televizije ABC, Abigail Vélez, našla se u središtu skandala nakon neprimjerenih komentara o Bosni i Hercegovini uoči utakmice Svjetskog prvenstva protiv SAD-a. Ubrzo nakon što je izazvala bijes javnosti, Vélez je na svom Instagram profilu objavila javnu ispriku u kojoj je priznala kako je njezin pokušaj humora bio "nepromišljen" i "neosjetljiv".

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Foto: Instagram

Kontroverza je započela tijekom javljanja uživo. U najavi utakmice osmine finala između SAD-a i Bosne i Hercegovine, Vélez je izrekla komentar koji su mnogi doživjeli kao arogantan i omalovažavajući.

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- Ne bih znala pokazati gdje je Bosna i Hercegovina na karti. Ne znam nijednu stvar o Bosni, a i ne želim znati - rekla je voditeljica, a zatim dodala u prijetećem tonu:

Foto: Instagram

- Spremite se, Bosno, jer ovo ne želite. Ne želite to na ovaj način. Ali dobit ćete svoje.

Njezine su riječi brzo odjeknule društvenim mrežama, gdje su mnogi osudili takav nastup kao neprofesionalan i sramotan, posebice jer se radilo o povijesnom uspjehu za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, koja je prvi put u svojoj povijesti osigurala plasman u nokaut fazu Svjetskog prvenstva. Suočena s kritikama, Vélez je objavila ispriku.

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"U lošem pokušaju da se malo zabavim sa svjetskim prvenstvom, otišla sam predaleko i u eteru izrekla nepromišljen, neosjetljiv i neprimjeren komentar. Ispričavam se narodu Bosne i bosanskoj nogometnoj reprezentaciji. Svjetsko prvenstvo bi trebalo ujedinjavati zajednice diljem svijeta, a moj komentar nije odražavao taj duh", napisala je.

Foto: Instagram

Posebno je ironična činjenica kako je predsjednik ABC Newsa Almin Karamehmedović. On je jedan od najuspješnijih televizijskih producenata i dobitnik čak četrnaest Emmy nagrada, a rodio se u Sarajevu.

(*uz korištenje AI-ja)

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