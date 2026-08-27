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Američki biznismen vrlo blizak Trumpu želi kupiti HNK Rijeku?

Piše Jakov Drobnjak,
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Američki biznismen vrlo blizak Trumpu želi kupiti HNK Rijeku?
Rijeka: Rijeka i Midtjylland sastali se u UEFA Konferencijskoj ligi | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
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RIJEKA - MIDTJYLLAND 1-4 Rijeka je pala od Midtjyllanda, a na Rujevici se već šuška o bombi: Trumpov čovjek Tim Leiweke navodno želi kupiti klub i graditi novi stadion na Kantridi

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Rijeka nije uspjela dograbiti Konferencijsku ligu. Danski Midtjylland bio je bolji od momčadi s Kvarnera s 4-1 na Rujevici te s ukupnih 6-1 ide dalje u Europu. Rijeka se borila u prvom dijelu, rano i povela, ali nije mogla izdržati pritisak kvalitetnije momčadi. Nakon ispadanja iz Europe, pojavila se informacija kako američki biznismen želi kupiti klub s Rujevice.

Rijeka: Rijeka i Midtjylland sastali se u UEFA Konferencijskoj ligi
Rijeka: Rijeka i Midtjylland sastali se u UEFA Konferencijskoj ligi | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Kako piše Robert Matteoni iz Sportskih novosti, američki biznismen i bogataš blizak Donaldu Trumpu, Tim Leiweke, boravio je u Rijeci proteklih dana te razgovarao sa suradnicima o kupovini Rijeke. Spominje se kako bi ključan dio moguće kupovine bio i novi stadion na Kantridi. 

Leiweke je prije Rijeke htio kupiti Istru 1961 te je razgovara s čelnicima kluba iz Pule, ali se a kraju sve ohladilo pa je fokus usmjerio na Rijeku. Amerikanac je vlasnik talijanske Venezije u koju je uložio više od 100 milijuna eura, a htio je da Istra postane Venezijina filijala te se i u tom slučaju pričalo o izgradnji novog stadiona. Navodi se kako bi se uskoro sve moglo konkretizirati.

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