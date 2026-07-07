Američki izbornik o skandalu koji je potresao SP: 'Ljudi, sve ste pomiješali. Koji je smisao?'

Američki izbornik Mauricio Pochettino smatra da njegovi igrali nisu bili na svojoj razini u utakmici protiv Belgije u porazu 4-1 u osmini finala SP-a kojim su se oprostili od natjecanja kao posljednji domaćin. Sažetak utakmice pogledajte OVDJE.

- Nismo igrali na svojoj razini. Nismo odgovorili na zahtjeve ovakve utakmice; mislim da nismo igrali na svojoj razini. Nikad nismo pronašli ritam, čak ni kad smo izjednačili na 1-1 - požalio se Pochettino nakon poraza od Belgije u osmini finala.

- Nismo bili ona ista momčad kakva smo bili od početka turnira. Bio je to vrlo loš dan, kako kolektivno tako i pojedinačno. Ponekad se to dogodi, ali u ovoj fazi natjecanja nema druge prilike.

Foto: Agustin Marcarian

Na pitanje o slučaju Folarina Baloguna, kojega je na kraju ipak uvrstio u početni sastav nakon što je Donald Trump intervenirao kod Fife kako bi se ukinula njegova suspenzija, Pochettino je ustvrdio da "ono što se događalo oko utakmice nije utjecalo na momčad".

- To je bilo pitanje propisa; osim toga, nismo imali drugih komentara, a Belgija je jednostavno bila bolja, to je sasvim jasno.

Argentinac je ipak želio iznijeti i "osobno razmišljanje":

- Ljudi su sve pomiješali. Koji je bio smisao svih tih uvreda, ružnih poruka i prijetnji? Ako pravilo postoji i savez ga može primijeniti, te ako je Fifa odobrila Balogunu nastup, onda to nije problem. Osobno su me mnogi razočarali; govorili su o politici, manipulaciji, etici i integritetu. Sve su to povezali i pomiješali.

Foto: Troy Wayrynen

Izbornik je također istaknuo da je njegova momčad "značajno napredovala", iako je napomenuo da napredak "nije linearan". Gledajući prema budućnosti, Pochettino je rekao da je "vrlo zadovoljan" odnosom s američkim savezom, koji će odlučiti o daljnjim koracima, odnosno o tome hoće li se pokrenuti pregovori o produljenju ugovora.

Nastup američkog napadača bacio je sjenu na utakmicu nakon što je Fifa suspendirala njegovu automatsku zabranu igranja jedne utakmice i zamijenila je uvjetnom kaznom s rokom kušnje od godinu dana, unatoč tome što je dobio crveni karton protiv Bosne u šesnaestini finala. Ipak, belgijski izbornik Rudi Garcia je izjavio da ta afera igrače nije ni dodatno motivirala niti im odvratila pozornost.

- Ne, to uopće nije bilo potrebno - odgovorio je Garcia na konferenciji za novinare nakon utakmice na pitanje je li iskoristio tu kontroverzu kako bi motivirao svoje igrače protiv sudomaćina turnira.

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- Ono što nam je bilo uistinu važno bio je naš plan igre. Željeli smo dominirati utakmicom, izbjeći njihov presing i igrati visoko na terenu. Igrali smo majstorski, uz veliku volju i predanost. Bila je to sjajna večer za nas i velik uspjeh, plasman u četvrtfinale.

Garcia je rekao da su igrači belgijske reprezentacije bili upoznati sa slučajem Balogun, koji je izazvao burnu reakciju Belgijskog nogometnog saveza i potaknuo širu međunarodnu kontroverzu.

- Rekli smo im što se događa. Skupina je vrlo zrela. Imamo vođe koji nam pomažu nositi se s tim. Rekao sam im da smo mi najvažniji. Naša momčad nastoji postaviti principe igre, bilo u napadu ili obrani. Isticali smo i snage i slabosti protivnika, ali ne radimo nikakve dodatne analize. Ne prilagođavamo se protivniku. To nije moj stil kao trenera - dodao je.

Garcia, koji je prethodno kritizirao odluku Fife usporedivši je sa šalom za Prvi april, rekao je da je Balogun razgovarao s njim nakon utakmice.

- Došao je razgovarati sa mnom. To mi se jako svidjelo. Nije on kriv. Nije on taj kojeg treba kriviti. I to sam mu rekao. Zaista cijenim što me došao vidjeti - rekao je Garcia.

Foto: Agustin Marcarian

Belgiju u petak u Los Angelesu očekuje dvoboj sa Španjolskom, ali bez veznog igrača Amadoua Onane, koji je u prvom poluvremenu napustio teren zbog ozljede koljena. Kasnije se pojavio na štakama, a Garcia je rekao da se čini kako je riječ o ozbiljnoj ozljedi koja bi mogla značiti kraj njegovog nastupa na turniru.

- Žao nam je zbog njega, ali sada kada smo u četvrtfinalu, želimo proći u polufinale - dodao je Garcia.

Belgijski vratar Thibaut Courtois izjavio je da je njegova momčad kaznila "manjak poštovanja" koji je dobila od Amerikanaca, i da su on i njegovi suigrači do pobjede došli "izvanrednom igrom".

Foto: Albert Gea

- Kaznili smo nedostatak poštovanja koji smo dobili od Amerikanaca zadnjih dana. Govorili su nam da više nismo ista momčad i da će nas lako pobijediti. Danas smo dokazali da smo dobra momčad. Od početka smo ih pritiskali i stvarali šanse - kazao je Courtois.

- Od trenutka kada smo zabili prvi gol, kontrolirali smo igru. Zatim smo primili glup gol od odbijene lopte, ali osim toga, nisu imali više šansi, osim Baloganovog šuta na kraju utakmice. Mislim da smo odigrali sjajnu utakmicu - rekao je Courtois.