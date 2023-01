Američki izbornik priznao nakon 30 godina: Udario sam suprugu

Izbornik američke nogometne reprezentacije Gregg Berhalter (49), priznao je da je tijekom žestoke svađe u baru 1991. godine udario suprugu u nogu nakon što ga je Američki nogometni savez kontaktirao i pokrenuo istragu protiv njega.

- Tijekom Svjetskog prvenstva jedna osoba je kontaktirala US Soccer, rekavši da ima informacije o meni koje bi me oborile - očigledan pokušaj da se iskoristi nešto vrlo osobno iz davne prošlosti kako bi došlo do kraja moje veze s američkom reprezentacijom. U jesen 1991. upoznao sam svoju srodnu dušu - rekao je Berhalter pa nastavio:

- Hodali smo četiri mjeseca kada se među nama dogodio incident koji će oblikovati budućnost naše veze. Jedne noći, dok smo pili u lokalnom baru, Rosalind i ja imali smo žestoku svađu koja se nastavila vani. Postalo je fizički i udario sam je u nogu. Nema isprika za moje postupke te noći; bio je to sramotan trenutak i dan danas žalim. Tada sam se odmah ispričao Rosalind, ali razumljivo je da nije htjela imati ništa sa mnom. Iako vlasti nikada nisu bile uključene, dobrovoljno sam potražio savjetovanje i to je jedna od najvrjednijih odluka koje sam ikada donio. Do danas se takvo ponašanje nikada nije ponovilo - istaknuo je.

O ovom slučaju oglasili su se i iz nogometnog saveza.

- Kroz ovaj proces, američki je nogometni savez saznao za potencijalno neprikladno ponašanje prema više članova našeg osoblja od strane pojedinaca izvan naše organizacije - podijelili su na svojim društvenim mrežama dodajući da istraga također uključuje te optužbe.

Berhalter vodi reprezentaciju od 2018. godine, a ugovor mu je istekao s 31. prosincem prošle godine. Još uvijek nije potvrdio hoće li trenirati momčad u pripremama za Svjetsko prvenstvo 2026. godine.

