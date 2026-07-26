Američki mediji se raspisali o Hezonji: On je zvijezda Eurolige, bit će inteligentan član rotacije

Nakon šest godina provedenih u Europi, gdje se prometnuo u jednog od najboljih igrača na kontinentu, Mario Hezonja se vraća u NBA ligu. Hrvatski reprezentativac dogovorio je jednogodišnji ugovor s Cleveland Cavaliersima vrijedan 2,8 milijuna dolara (2,5 milijuna eura), a vijest koja je odjeknula s obje strane Atlantika američki mediji nisu popratili kao puki povratak bivšeg visokog izbora s drafta. Umjesto toga, Hezonju predstavljaju kao "zvijezdu Eurolige" i zrelog igrača od kojeg se očekuje da odmah preuzme važnu ulogu u momčadi koja je prošle sezone igrala finale Istočne konferencije.

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Od zvijezde Eurolige do važne uloge u Clevelandu

Informaciju o Hezonjinu povratku prvi je objavio najpouzdaniji NBA insajder, Shams Charania, a vodeći američki mediji poput ESPN-a odmah su naglasili promjenu u njegovom statusu. Više ga se ne gleda kroz prizmu petog izbora drafta iz 2015. godine koji u prvih pet sezona u dresovima Orlanda, New Yorka i Portlanda nije ispunio golema očekivanja, bilježeći prosječno 6,9 koševa i 3,1 skok. Danas je on igrač koji dolazi s pedigreom europskog prvaka s Real Madridom i titulom MVP-a španjolske ACB lige, vjerojatno najjačeg nacionalnog prvenstva izvan NBA.

Hezonja -- the No. 5 pick in the 2015 draft -- receives an opportunity to revitalize his NBA career entering his 6th season in the league after last playing in 2019-20, and is set to play a key wing role for the Eastern conference finalists. Hezonja received strong interest to… https://t.co/XRfrmR5h7d — Shams Charania (@ShamsCharania) July 26, 2026

Upravo su ga dominantne igre u Europi vratile na radar NBA klubova. Nakon epizoda u Panathinaikosu i ruskom UNICS-u, Hezonja je eksplodirao u Realu. Prošle sezone je u španjolskom prvenstvu bilježio 17,5 koševa uz 4,9 skokova, dok je u Euroligi prosječno postizao 13,3 koša, četiri skoka i 2,4 asistencije. Takve brojke, ali prije svega demonstracija igračke i fizičke zrelosti, uvjerile su Cleveland da mu pruži drugu priliku. Interes je pokazao i Golden State, no Cavaliersi su, nakon što im je propao pokušaj povratka LeBrona Jamesa, ubrzali pregovore i osigurali potpis Dubrovčanina. ESPN-ova formulacija da ga čeka "važna uloga na krilu" sugerira da ga uprava ne vidi kao puku popunu rostera, već kao rješenje za poziciju na kojoj već dugo traže stabilnost i kvalitetu.

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'Potpuno drukčija verzija hrvatskog reprezentativca'

Najdetaljnije analize Hezonjina povratka ističu da se u ligu ne vraća isti igrač koji ju je napustio 2020. godine. John Hobbs, novinar Sports Illustrateda specijaliziran za međunarodnu košarku, tvrdi da Cavaliersi dobivaju "potpuno drukčiju verziju hrvatskog reprezentativca".

- Hezonja igra uravnoteženije i zrelije nego tijekom prvog boravka u NBA ligi. Cavsima donosi visinu, raznovrsnost u postizanju koševa i puno kompletniju igru, piše Hobbs.

Posebno naglašava njegovih 206 centimetara, sposobnost da širi reket, igru u tranziciji te obrambeni potencijal, što su sve karakteristike koje Cleveland traži. Hobbs čak otvara mogućnost da Hezonja povremeno bude i u početnoj petorci, iako realnijim smatra scenarij u kojem postaje ključni čovjek s klupe.

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S tim se opisom slaže i Chad Porto iz Sporting Newsa, koji smatra da je Hezonja u Europi napravio ključan iskorak. "Prilično je učinkovito otresao etiketu promašaja", piše Porto, podsjećajući da je Hrvat postao MVP u dva različita jaka natjecanja - ruskoj VTB ligi i španjolskoj ACB ligi. Njegova analiza sugerira da Hezonja neće biti superzvijezda, ali može postati "iznimno koristan, čvrst, borben i inteligentan član rotacije" te vrijedan dodatak momčadi s najvišim ambicijama.

Ključni napredak u šutu i financijski 'pogodak' za Cavse

Jedan od ključnih razloga optimizma američkih analitičara leži u statistički mjerljivom napretku. Poznati NBA analitičar Kevin O'Connor ističe ogroman skok u Hezonjinu šutu za tri poena. Dok je u prvoj NBA epizodi imao ukupan postotak od samo 31,9 posto, u Real Madridu je pogađao 38,4 posto trica iz takozvanih "catch-and-shoot" situacija. "Ako se taj napredak prenese u NBA, može biti vrlo koristan dodatak Cavaliersima", poručio je O'Connor. To je posebno važno za momčad koja ima dominantne kreatore poput Donovana Mitchella i Jamesa Hardena, uz koje će Hezonja često morati završavati napade bez dugog posjeda.

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Ugovor od 2,8 milijuna dolara također se smatra velikim plusom. Kurt Helin s NBC Sportsa napominje da je profil visokog krila koje može voditi loptu, napasti obruč i pogađati izvana tražena roba u ligi. Činjenica da su Cavaliersi takvog igrača dobili za minimalan financijski rizik čini ovaj potpis jednim od pametnijih poteza prijelaznog roka. Lokalni mediji u Clevelandu, poput televizije News 5, ističu da Hezonja popunjava "prijeko potrebnu poziciju" i da klub vjeruje kako se njegova europska renesansa može preslikati i na NBA parkete.

Saga s Realom i LeBronov 'veto'

Put do Clevelanda bio je ispunjen dramom. Hezonja je obavijestio Real Madrid o svojoj namjeri da iskoristi izlaznu klauzulu od 850.000 dolara neposredno prije isteka roka 20. srpnja, napuštajući tako dugoročni ugovor koji ga je s "kraljevskim klubom" vezao do 2029. godine. Njegov povratak u Ameriku bio je, međutim, privremeno na čekanju zbog najveće zvijezde današnjice. Kako su izvijestili Shams Charania i Marc Stein, odluka LeBrona Jamesa o svojoj budućnosti stvorila je domino-efekt na tržištu, zbog čega su klubovi zainteresirani za Hezonju, uključujući Cleveland i Golden State, morali čekati. Jednom kada je postalo jasno da se James neće vratiti u Cavse, uprava je brzo reagirala i finalizirala dogovor s hrvatskim košarkašem.