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VJEROVAO U HRGOVIĆA

Američki promotor kladio se na Hrgu: 'Svi su ga podcijenili...'

Piše Issa Kralj,
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Američki promotor kladio se na Hrgu: 'Svi su ga podcijenili...'
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Foto: Peter Cziborra
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Znao sam da je to moguće. Kladio sam se upravo na taj ishod, ne i na rundu, isključivo zbog koeficijenta,napisao je Lou DiBella na X-u

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Hrvatski teškaš Filip Hrgović (34) priredio je pravu senzaciju u londonskoj O2 Areni gdje je osvojio naslov prvaka protiv favoriziranog 21-godišnjeg Mosesa Itaume kojemu mediji tepaju da je 'novi Tyson'. Iako je britanska javnost uoči meča bila na Mosesovoj strani, jedan od najpoznatijih američkih boksačkih promotora i član Međunarodne boksačke kuće slavnih Lou DiBella od početka je vjerovao u Hrgovićev trijumf u Londonu. 

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Nakon što je Hrgović u teškoj borbi gdje se vraćao nakon nokdauna uzeo pojas u IBF verziji, Diebella je otkrio kako se kladio na pobjedu Hrvata. 

- Znao sam da je to moguće. Kladio sam se upravo na taj ishod, ne i na rundu, isključivo zbog koeficijenta - napisao je na društvenoj mreži X.

Britanac je uoči borbe bio favorit na kladionicama, a Hrgoviću su se davale vrlo male šanse za osvajanje naslova svjetskog prvaka. DiBella smatra kako je većina podcijenila Hrvata. 

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- Manje se radi o tome da je Itauma bio prenapuhan, a više o tome da je drugi čovjek ušao u borbu bez ičega za izgubiti, toliko iskusan i opušten, a SVI su ga podcijenili- napisao je. 

Hrgović je pokazao upravo to u borbi, da ga se nikada ne smije otpisati te u teškoj borbi nakon devet rundi došao do naslova prvaka u najvećoj borbi njegove karijere. 

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