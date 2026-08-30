Američki promotor kladio se na Hrgu: 'Svi su ga podcijenili...'

Hrvatski teškaš Filip Hrgović (34) priredio je pravu senzaciju u londonskoj O2 Areni gdje je osvojio naslov prvaka protiv favoriziranog 21-godišnjeg Mosesa Itaume kojemu mediji tepaju da je 'novi Tyson'. Iako je britanska javnost uoči meča bila na Mosesovoj strani, jedan od najpoznatijih američkih boksačkih promotora i član Međunarodne boksačke kuće slavnih Lou DiBella od početka je vjerovao u Hrgovićev trijumf u Londonu.

Nakon što je Hrgović u teškoj borbi gdje se vraćao nakon nokdauna uzeo pojas u IBF verziji, Diebella je otkrio kako se kladio na pobjedu Hrvata.

- Znao sam da je to moguće. Kladio sam se upravo na taj ishod, ne i na rundu, isključivo zbog koeficijenta - napisao je na društvenoj mreži X.

I knew that was possible. Bet on that exact outcome (not the round) solely because of the odds. It's less about Itauma being overhyped than it is about the other guy having nothing to lose and going in so experienced, relaxed. and underestimated by EVERYONE. Itauma, if he… — Lou DiBella🥊 (@loudibella) August 29, 2026

Britanac je uoči borbe bio favorit na kladionicama, a Hrgoviću su se davale vrlo male šanse za osvajanje naslova svjetskog prvaka. DiBella smatra kako je većina podcijenila Hrvata.

- Manje se radi o tome da je Itauma bio prenapuhan, a više o tome da je drugi čovjek ušao u borbu bez ičega za izgubiti, toliko iskusan i opušten, a SVI su ga podcijenili- napisao je.

Hrgović je pokazao upravo to u borbi, da ga se nikada ne smije otpisati te u teškoj borbi nakon devet rundi došao do naslova prvaka u najvećoj borbi njegove karijere.