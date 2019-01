Amerika protiv ostatka svijeta, Dončić protiv Lonza i Mitchella

Sutra će biti poznati kompletni timovi Istoka i Zapada za ovogodišnji NBA All Star spektakl. Glavna tekma igra se u nedjelju 17. veljače, a dva dana ranije uživat će se u egzibiciji mladih zvijezda 'Rising Star' koju su Amerikanci marketinški lukavo pretvorili/imenovali u utakmicu 'Amerika protiv ostatka svijeta'.

Poznati su sastavi i Amerike i Svijeta, a najveće zvijezde koje nisu formirane kroz američki sveučilišni sustav predvode slovenska senzacija Luka Dončić, 'Mali Magic' iz Australije Ben Simmons i Chicagov 'Leteći Finac' Lauri Markkanen. Glavne mlade SAD zvijezde bit će fenomenalni Jazzer Donovan Mitchell, 'ludog' LaVara sin Lonzo Ball i spektakularni rookie play-maker iz Atlante, Trae Young.

Here are the teams for this year’s NBA Rising Stars Game: pic.twitter.com/lGs88en0TS

Nakon nadolazećih zvijezda (premda su neki od njih već itekako nadošli) u subotu 16. veljače slijedi guštanje u All Star zakucavanjima, šutiranju trica te potvrđivanju najbolje tehnike tj. košarkaških vještina, a u nedjelju je glavna predstava, Istok vs. Zapad.

Sučelit će se LeBronov i Giannisov tim. Za Zapad LeBrona Jamesa uz Kralja u petorci su Steph Curry, James Harden, Paul George i Kevin Durant, a uz bok Greek Freaku za NBA Istok All Star utakmicu će početi Kawhi Leonard, Kyrie Irving, Joel Embiid i predstavnik grada domaćina, play-maker Jordanovih Charlotte Hornetsa - Kemba Walker.

All Star draft na rasporedu je 7. veljače kad će kapetani LeBron James i Giannis Antetokounmpo birati ostatke svojih momčadi, neovisno o tome u kojoj Konferenciji igraju. Prvi pick imat će najbolji košarkaš planete LeBron jer je dobio najviše glasova navijača.

LeBron je dobio 250.000 glasova više od Giannisa, a spektakl u Spectrum Centru bit će mu - 15. All Star utakmica!

Inače, 'treneri' Europe i SAD-a u Rising Stars utakmici bit će Dirk Nowitzki i Kyrie Irwing.

.@KyrieIrving (U.S.) and @swish41 (World) to serve as honorary coaches for the #MTNDEWICERisingStars! pic.twitter.com/kRJSMkj9t5