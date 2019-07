Amerikanci bili s marincima, a najbolji im je došao u Hrvatsku

Prve 32 minute pospremljene su u spomenar. Tako je naredio onaj kojega se mora slušati, šef Ivica Tucak. Jer osim dva boda i oku ugodnog vaterpola koji je za Australce bio posve suprotno, krajnje neugodan, još nismo ništa napravili, da ne kažemo osvojili. Ono što ultimativno želimo kao prvi cilj, jest potvrditi prvo mjesto i plasman u četvrtfinale, dobiti dodatne dane odmora, lakšeg protivnika... To hoćemo tek s pobjedom (ali i remijem) nad sljedećim protivnikom, Amerikancima.

- Oni su reprezentacija slična onoj australskoj. Tu mislim na stil igre - napomenuo je Tucak ususret novoj ranojutarnjoj, po hrvatskom vremenu (2.50), obavezi makar nije baš da će se, osim (vjernih) navijača naspavati i sami akteri jer u Gwangjuu se igra u 9:50.

Bowen je najbolji

No dobro, o tome odbijaju i oni govoriti, vaditi se sa takve stvari jer, znate već, kako nama, tako i drugima. Ali valja reći ponešto o protivnicima.

- Kada govorim o sličnosti, Amerikanci imaju Lucu Cupida, igrača koji je sličan Aaronu Youngeru. Na vanjskoj poziciji i desnoj strani je Alex Bowen koji je i bolji malo od Richarda Campbella. Centar im je Ben Hallock koji je, istina, ipak nešto fizički slabiji od Australca Kayesa, ali to ne znači i bitno slabiji igrač. Imaju vratara koji sudjeluje u igri. Fizički su vrlo jaki, čupaju, bore se žestoko i zato i mi moramo u takvoj utakmici odigrati na istoj razini. Neće nas ipak oni ni s čim iznenaditi.

Makar nam se sviđa ova posljednja rečenica, tu ćemo nakratko prekinuti izbornika. Premda je Cupido dio prošle sezone igrao i u Pro Reccu, Bowena bismo ipak etiketirali kao trenutno najboljeg Amerikanca. I baš je on ovoljetno pojačanje Mladosti. 25-godišnjak razornog šuta, jednog od uopće najjačih i koji vratare probija poglavito s desne strane, ali pokrit će što god mu kažete.

Druga bitna stvar za naglasiti jest da u ekipi Dejana Udovičića, koji ju je jedne zore tijekom priprema poveo na dril s marincima, više nema pouzdanog vratara, štoviše najboljeg, kojemu mnogi miješaju ime i prezime jer zove se McQuin, a preziva Baron. Tu je zato i dalje neuništivi branič Jesse Smith, nekadašnji Žabac, kojemu je 36 i osam je godina stariji od prvog sljedećeg (Obert).

Riječ je o ponosu

I još nešto o Amerikancima, koliko zanimljivo, toliko i pomalo čudno. Naime, bili smo česti gosti službene stranice njihovog vaterpolskog saveza u nadi da ćemo ondje ugledati popis igrača za Svjetsko prvenstvo ne baš 5 do 12, no jedini popis koji smo pronašli do posljednjih trenutaka bio je onaj za - Panameričke igre. Koje za vaterpoliste počinju u Limi 4. kolovoza. OK, znamo da će preko njih prije na Olimpijske igre, ali opet...

- Tu mislim da je riječ i o njihovom ponosu. Silno im je stalo do Panameričkih igara jer žele i vole biti najbolji u obje Amerike - veli Lovre Miloš koji je bolje od svih upućen u to jer je studirao u SAD-u prije nego se vratio u Mladost.

- To nikako ne znači da će oni olako ući u ijednu utakmicu. Dapače, jaki su, vrlo slični Australcima, najveći dio igrača poznajem i morat ćemo biti maksimalno ozbiljni i kvalitetni za njih pobijediti.

Točno, samo tako, jer svaku našu neozbiljnost kadri su kazniti. Uostalom, izgubili smo prošle godine na završnici Svjetske lige u Budimpešti (bila im je to 20. pobjeda u 66. srazu, naše 44 pobjede), ali nekoliko dana kasnije vratili smo stvari u normalu. Tada, u njihovoj pobjedi, Bowen nam je utrpao pet komada.