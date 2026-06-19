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NA NISKOM MJESTU

Amerikanci ne štede Hrvate! Dres 'vatrenih' im je najružniji, a sada su se dotaknuli i himne

Piše Issa Kralj,
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Amerikanci ne štede Hrvate! Dres 'vatrenih' im je najružniji, a sada su se dotaknuli i himne
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SP 2026 Susret Engleske i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

The Athletic je rangirao svih 48 himni na Svjetskom prvenstvu, a pri samom dnu se nalazi Lijepa naša. Zanimljivo, najgora himna prema njihovoj procjeni je engleska himna

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Nakon što su američki mediji dresove hrvatske reprezentacije proglasili najružnijima na Svjetskom prvenstvu, stiže još kritika na račun Hrvatske, a ovog puta u centru pažnje našla se hrvatska himna. 

Ako ste običan smrtnik kod kuće koji gleda na televiziji i uključili ste se nekoliko minuta prije početka svake utakmice, odslušali ste i svaku nacionalnu himnu. To je ukupno 54 minute i 39 sekundi, piše ugledni The Athletic

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Oni su rangirali svih 48 himni na Svjetskom prvenstvu, a pri samom dnu se nalazi Lijepa naša. Zanimljivo, najgora himna prema njihovoj procjeni je engleska himna. Hrvatska himna je na niskom 40. mjestu, odmah nakon nizozemske himne. 

SP 2026 Susret Engleske i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu
SP 2026 Susret Engleske i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

"Malo bezlično. 'Mnogi hrvatski igrači samo su je tiho mumljali. Ima lijepih violina, ali nedostaje joj živosti i nema ničega što bi posebno podiglo atmosferu" - napisao je The Athletic. Svaku himnu su i ocijenili, a 'Lijepoj našoj' dali su 3/10.

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